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В Кургане подросткам запретили посещать ТРЦ без родителей
В Кургане подросткам запретили посещать ТРЦ без родителей - РИА Новости, 03.02.2022
В Кургане подросткам запретили посещать ТРЦ без родителей
Несовершеннолетним в Курганской области запрещается с 4 по 18 февраля 2022 года посещать без родителей торгово-развлекательные центры и кинотеатры, также... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T17:42
2022-02-03T17:42
распространение коронавируса
курганская область
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 фев – РИА Новости. Несовершеннолетним в Курганской области запрещается с 4 по 18 февраля 2022 года посещать без родителей торгово-развлекательные центры и кинотеатры, также приостанавливается проведение мероприятий для детей в театрах и библиотеках из-за угрозы COVID-19, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона."С 4 по 18 февраля включительно вводятся ограничения на посещение торгово-развлекательных центров и кинотеатров для лиц младше 18 лет без сопровождения родителей, лиц, их заменяющих, или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей", - говорится в сообщении.Также родители и юрлица или предприниматели, работающие без образования юридического лица, в Курганской области обязаны предпринять меры по недопущению нахождения детей младше 18 лет на указанных площадках, уточняется в сообщении.Кроме того, с 7 февраля приостанавливается проведение мероприятий для детей в театрах, концертных, культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях, учреждениях дополнительного образования и профессиональных образовательных учреждениях сферы культуры, добавляется в сообщении. А мероприятия для детей и взрослых в кинотеатрах, для взрослых - в театрах, концертных, культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях должны проводиться с максимальным числом зрителей не более 50% от вместимости зала, поясняется в сообщении.Проведение культурно-досуговых мероприятий на открытых площадках разрешается с максимальным количеством участников до 500 человек, проведение мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курганской области на 2022 год, разрешается в помещениях с максимальным числом зрителей не более 50% от вместимости зала для спортсменов старше 18 лет, сообщает пресс-служба. В тоже время разрешается проведение физкультурных и спортивных мероприятий на открытых спортивных площадках с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и предоставление физкультурно-оздоровительных услуг, добавляется в сообщении.В области за минувшие сутки выявлено 804 новых случая COVID-19, госпитализированы 80 человек.
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курганская область, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество
17:42 03.02.2022
 
В Кургане подросткам запретили посещать ТРЦ без родителей

В Кургане подросткам запретили посещать ТРЦ и кинотеатры без родителей из-за коронавируса

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПокупатель в торговом центре
Покупатель в торговом центре - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Покупатель в торговом центре
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 фев – РИА Новости. Несовершеннолетним в Курганской области запрещается с 4 по 18 февраля 2022 года посещать без родителей торгово-развлекательные центры и кинотеатры, также приостанавливается проведение мероприятий для детей в театрах и библиотеках из-за угрозы COVID-19, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.
"С 4 по 18 февраля включительно вводятся ограничения на посещение торгово-развлекательных центров и кинотеатров для лиц младше 18 лет без сопровождения родителей, лиц, их заменяющих, или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей", - говорится в сообщении.
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Также родители и юрлица или предприниматели, работающие без образования юридического лица, в Курганской области обязаны предпринять меры по недопущению нахождения детей младше 18 лет на указанных площадках, уточняется в сообщении.
Кроме того, с 7 февраля приостанавливается проведение мероприятий для детей в театрах, концертных, культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях, учреждениях дополнительного образования и профессиональных образовательных учреждениях сферы культуры, добавляется в сообщении. А мероприятия для детей и взрослых в кинотеатрах, для взрослых - в театрах, концертных, культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях должны проводиться с максимальным числом зрителей не более 50% от вместимости зала, поясняется в сообщении.
Проведение культурно-досуговых мероприятий на открытых площадках разрешается с максимальным количеством участников до 500 человек, проведение мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курганской области на 2022 год, разрешается в помещениях с максимальным числом зрителей не более 50% от вместимости зала для спортсменов старше 18 лет, сообщает пресс-служба. В тоже время разрешается проведение физкультурных и спортивных мероприятий на открытых спортивных площадках с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и предоставление физкультурно-оздоровительных услуг, добавляется в сообщении.
В области за минувшие сутки выявлено 804 новых случая COVID-19, госпитализированы 80 человек.
 
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