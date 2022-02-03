https://ria.ru/20220203/koronavirus-1770878783.html

В Пензенской области школьников отправили на внеплановые каникулы

В Пензенской области школьников отправили на внеплановые каникулы - РИА Новости, 03.02.2022

В Пензенской области школьников отправили на внеплановые каникулы

Внеплановые каникулы объявлены в школах Пензенской области с 7 по 14 февраля в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T15:10

2022-02-03T15:10

2022-02-03T16:11

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САРАТОВ, 3 фев - РИА Новости. Внеплановые каникулы объявлены в школах Пензенской области с 7 по 14 февраля в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства региона."С 7 по 14 февраля 2022 года ученики 1-11 классов Пензенской области уходят на кратковременные каникулы. Учебный материал будет освоен в полном объеме за счет уплотнения занятий, при необходимости будут использованы дни весенних каникул. Решение об этом школа примет самостоятельно, откорректировав учебный график", - говорится в сообщении.Уточняется, что в четверг в регионе 1159 классов закрыты на карантин по коронавирусу, еще 1025 - по гриппу и ОРВИ, а общее число детей, отсутствующих в школах в связи с карантинными мероприятиями, составляет около 25 тысяч человек, также более 900 педагогов находятся на больничном."Мы подошли к эпидбарьеру. Нужно продолжать разрыв цепочек распространения инфекции, чтобы не допустить шквального роста заболеваемости. Внеплановые каникулы - вынужденная мера, направленная на то, чтобы удержаться от перехода на дистанционное обучение. Думаю, недели будет достаточно, чтобы ситуация улучшилась. Мы должны думать и о педагогах, которые болеют. Это не может не сказываться на учебном процессе", - цитирует слова губернатора Олега Мельниченко пресс-служба.Заместитель председателя правительства - министр здравоохранения области Вячеслав Космачев отметил, что в настоящее время в регионе эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавируса и ОРВИ, характеризуется как неблагополучная."Рост заболеваемости среди детей констатирован более чем в три раза, поэтому при детальном анализе заболеваемости разных возрастных групп мы приходим к заключению, что в настоящий момент нужно создать условия для того, чтобы дети меньше контактировали друг с другом... Если мы не сделаем это своевременно, то заболеваемость детей уйдет в еще более высокие показатели. Это приведет, в первую очередь, к дестабилизации системы оказания медпомощи как неотложной, так и плановой", - цитирует слова Космачева пресс-служба.Ранее глава региона с 27 января из-за угрозы распространения COVID-19 запретил детям до 18 лет посещать театры, музеи, спорткомплексы, секции и кружки, а также выезжать на соревнования в составе спортивных команд.В Пензенской области лабораторно подтверждены 110 928 случаев заражения, скончались 4 903 человека с COVID-19, выздоровели 96 584 человека. Вакцинацию первым компонентом прошли более 863,3 тысячи человек, вторым - почти 829 тысяч, уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 78%.

https://ria.ru/20220126/shkola-1769583162.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220126/deti-1769560906.html

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образование - общество, общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, пензенская область, социальный навигатор, сн_образование