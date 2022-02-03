https://ria.ru/20220203/koronavirus-1770868812.html

В ВОЗ выразили надежду на "прочный мир" с коронавирусом в Европе

В ВОЗ выразили надежду на "прочный мир" с коронавирусом в Европе - РИА Новости, 03.02.2022

В ВОЗ выразили надежду на "прочный мир" с коронавирусом в Европе

Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге не исключил, что благодаря вакцинации и штамму коронавируса "омикрон", который не РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T14:29

2022-02-03T14:29

2022-02-03T14:29

распространение коронавируса

в мире

здоровье - общество

воз

ханс клюге

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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ЦЮРИХ, 3 фев - РИА Новости. Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге не исключил, что благодаря вакцинации и штамму коронавируса "омикрон", который не вызывает тяжелого течения болезни, в регионе вскоре наступит "длительный период спокойствия"."Этот период повышенной защиты следует рассматривать как "прекращение огня", которое может принести нам прочный мир… Этот контекст, с которым мы до сих пор не сталкивались во время этой пандемии, оставляет нам возможность для длительного периода спокойствия", - сказал Клюге на брифинге в четверг.В то же время он подчеркнул, что оптимистичный сценарий возможен при условии продолжения вакцинации и эпидемиологического надзора над новыми штаммами коронавируса.

https://ria.ru/20220202/koronavirus-1770554195.html

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в мире, здоровье - общество, воз, ханс клюге, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса