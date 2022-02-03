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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220203/koronavirus-1770868812.html
В ВОЗ выразили надежду на "прочный мир" с коронавирусом в Европе
В ВОЗ выразили надежду на "прочный мир" с коронавирусом в Европе - РИА Новости, 03.02.2022
В ВОЗ выразили надежду на "прочный мир" с коронавирусом в Европе
Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге не исключил, что благодаря вакцинации и штамму коронавируса "омикрон", который не РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T14:29
2022-02-03T14:29
распространение коронавируса
в мире
здоровье - общество
воз
ханс клюге
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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ЦЮРИХ, 3 фев - РИА Новости. Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге не исключил, что благодаря вакцинации и штамму коронавируса "омикрон", который не вызывает тяжелого течения болезни, в регионе вскоре наступит "длительный период спокойствия"."Этот период повышенной защиты следует рассматривать как "прекращение огня", которое может принести нам прочный мир… Этот контекст, с которым мы до сих пор не сталкивались во время этой пандемии, оставляет нам возможность для длительного периода спокойствия", - сказал Клюге на брифинге в четверг.В то же время он подчеркнул, что оптимистичный сценарий возможен при условии продолжения вакцинации и эпидемиологического надзора над новыми штаммами коронавируса.
https://ria.ru/20220202/koronavirus-1770554195.html
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в мире, здоровье - общество, воз, ханс клюге, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
14:29 03.02.2022
 
В ВОЗ выразили надежду на "прочный мир" с коронавирусом в Европе

Глава Европейского бюро ВОЗ Клюге допустил длительный период спокойствия с COVID-19

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЛюди в Венеции во время пандемии COVID-19
Люди в Венеции во время пандемии COVID-19 - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Люди в Венеции во время пандемии COVID-19
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ЦЮРИХ, 3 фев - РИА Новости. Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге не исключил, что благодаря вакцинации и штамму коронавируса "омикрон", который не вызывает тяжелого течения болезни, в регионе вскоре наступит "длительный период спокойствия".
"Этот период повышенной защиты следует рассматривать как "прекращение огня", которое может принести нам прочный мир… Этот контекст, с которым мы до сих пор не сталкивались во время этой пандемии, оставляет нам возможность для длительного периода спокойствия", - сказал Клюге на брифинге в четверг.
В то же время он подчеркнул, что оптимистичный сценарий возможен при условии продолжения вакцинации и эпидемиологического надзора над новыми штаммами коронавируса.
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Распространение коронавирусаВ миреЗдоровье - ОбществоВОЗХанс КлюгеКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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