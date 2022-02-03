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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220203/koronavirus-1770859291.html
Власти выделят средства для консультирующих больных COVID-19 дистанционно
Власти выделят средства для консультирующих больных COVID-19 дистанционно - РИА Новости, 03.02.2022
Власти выделят средства для консультирующих больных COVID-19 дистанционно
Власти выделят 600 миллионов рублей для оплаты труда студентов медвузов и других медработников, которые будут консультировать больных коронавирусом в формате... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T13:49
2022-02-03T13:53
распространение коронавируса
михаил мишустин
здоровье - общество
общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Власти выделят 600 миллионов рублей для оплаты труда студентов медвузов и других медработников, которые будут консультировать больных коронавирусом в формате телемедицины, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."За последние несколько недель значительно выросла нагрузка на амбулаторное звено здравоохранения. Поэтому мы привлекаем сотрудников и других медицинских учреждений, а также студентов медицинских вузов и колледжей — тех, у кого есть компетенции для сопровождения пациентов во время терапии. Выделим 600 млн рублей на оплату их труда", — сказал Мишустин на совещании с кабмином.По его словам, это позволит дополнительно задействовать не менее 2,5 тысяч специалистов, которые будут консультировать дистанционно, и обращения граждан будут рассматриваться быстрее.
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михаил мишустин, здоровье - общество, общество, коронавирус в россии
13:49 03.02.2022 (обновлено: 13:53 03.02.2022)
 
Власти выделят средства для консультирующих больных COVID-19 дистанционно

Власти выделят 600 миллионов рублей для консультирующих больных COVID-19 дистанционно

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрач в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Власти выделят 600 миллионов рублей для оплаты труда студентов медвузов и других медработников, которые будут консультировать больных коронавирусом в формате телемедицины, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"За последние несколько недель значительно выросла нагрузка на амбулаторное звено здравоохранения. Поэтому мы привлекаем сотрудников и других медицинских учреждений, а также студентов медицинских вузов и колледжей — тех, у кого есть компетенции для сопровождения пациентов во время терапии. Выделим 600 млн рублей на оплату их труда", — сказал Мишустин на совещании с кабмином.
По его словам, это позволит дополнительно задействовать не менее 2,5 тысяч специалистов, которые будут консультировать дистанционно, и обращения граждан будут рассматриваться быстрее.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
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