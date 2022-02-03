https://ria.ru/20220203/koronavirus-1770859291.html

Власти выделят средства для консультирующих больных COVID-19 дистанционно

Власти выделят средства для консультирующих больных COVID-19 дистанционно - РИА Новости, 03.02.2022

Власти выделят средства для консультирующих больных COVID-19 дистанционно

Власти выделят 600 миллионов рублей для оплаты труда студентов медвузов и других медработников, которые будут консультировать больных коронавирусом в формате... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T13:49

2022-02-03T13:49

2022-02-03T13:53

распространение коронавируса

михаил мишустин

здоровье - общество

общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Власти выделят 600 миллионов рублей для оплаты труда студентов медвузов и других медработников, которые будут консультировать больных коронавирусом в формате телемедицины, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."За последние несколько недель значительно выросла нагрузка на амбулаторное звено здравоохранения. Поэтому мы привлекаем сотрудников и других медицинских учреждений, а также студентов медицинских вузов и колледжей — тех, у кого есть компетенции для сопровождения пациентов во время терапии. Выделим 600 млн рублей на оплату их труда", — сказал Мишустин на совещании с кабмином.По его словам, это позволит дополнительно задействовать не менее 2,5 тысяч специалистов, которые будут консультировать дистанционно, и обращения граждан будут рассматриваться быстрее.

https://ria.ru/20220202/medpomosch-1770712930.html

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михаил мишустин, здоровье - общество, общество, коронавирус в россии