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Вильфанд предупредил о переходе на новые климатические нормы
Вильфанд предупредил о переходе на новые климатические нормы - РИА Новости, 03.02.2022
Вильфанд предупредил о переходе на новые климатические нормы
Обновленные климатические температурные нормы будут приняты в России в середине 2022 года, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T12:36
2022-02-03T12:36
2022-02-03T12:36
общество
гидрометцентр
россия
роман вильфанд
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Обновленные климатические температурные нормы будут приняты в России в середине 2022 года, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в четверг.Ранее Гидрометцентр анонсировал изменение климатических норм в 2022 году в связи с их плановым их пересмотром. Метеорологи пересматривают климатические температурные нормы каждые 30 лет. Старые нормы соответствуют средним статистическим данным за 1961-1990 годы."Я думаю, что где-то в середине года мы уже перейдем на новые нормы", - сказал Вильфанд.Он отметил, что переход планировался в 2022 году, но в связи со сложностями перехода для разных ведомств технически это можно будет сделать только к середине года.
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общество, гидрометцентр, россия, роман вильфанд, погода
Вильфанд предупредил о переходе на новые климатические нормы
Глава Гидрометцентра Вильфанд: новые климатические нормы температуры примут в этом году