https://ria.ru/20220203/kitay-1770909860.html

Китай готов укреплять дружбу и сотрудничество с Россией, заявил Ван И

Китай готов укреплять дружбу и сотрудничество с Россией, заявил Ван И - РИА Новости, 03.02.2022

Китай готов укреплять дружбу и сотрудничество с Россией, заявил Ван И

Китай готов продолжить углублять дружбу и стратегическое сотрудничество с Россией, а также защищать международную справедливость, заявил в четверг глава МИД КНР РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T16:54

2022-02-03T16:54

2022-02-03T17:43

китай

сергей лавров

ван и (политик)

в мире

россия

пекин

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ПЕКИН, 3 фев - РИА Новости. Китай готов продолжить углублять дружбу и стратегическое сотрудничество с Россией, а также защищать международную справедливость, заявил в четверг глава МИД КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым."Китай готов продолжать углублять дружбу и стратегическое сотрудничество с Россией, на основе договоренностей, достигнутых главами двух стран, а также защищать международную справедливость на благо народов двух стран и всего мира", - заявил Ван И, чьи слова приводит МИД Китая.По словам Лаврова, стратегическое сотрудничество и тесная координация РФ и КНР является консенсусом двух сторон, они не зависят от международной политической ситуации. "Сотрудничество между нашими странами способствует укреплению стабильности и повышению уровня предсказуемости международных отношений", - заявил Лавров.Главы МИД России и Китая провели переговоры в четверг в Пекине.

https://ria.ru/20220203/kitay-1770875357.html

китай

россия

пекин

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китай, сергей лавров, ван и (политик), в мире, россия, пекин