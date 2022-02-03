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МИД Китая поддержал Россию по вопросу неделимости безопасности

МИД Китая поддержал Россию по вопросу неделимости безопасности - РИА Новости, 03.02.2022

МИД Китая поддержал Россию по вопросу неделимости безопасности

Китай поддерживает позицию России по неделимости безопасности, заявил глава МИД КНР Ван И в ходе переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T16:43

2022-02-03T16:43

2022-02-03T17:40

в мире

россия

китай

мид кнр

ван и (политик)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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ПЕКИН, 3 фев - РИА Новости. Китай поддерживает позицию России по неделимости безопасности, заявил глава МИД КНР Ван И в ходе переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым."Российская сторона проинформировала китайскую сторону о последних событиях в отношениях Россия-США и Россия-НАТО, подчеркнув принципиальную позицию неделимости безопасности. Китай понимает и поддерживает эту позицию", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД КНР.Главы МИД РФ и КНР провели переговоры в четверг в Пекине. Сайт МИД РФ ранее опубликовал текст послания министра иностранных дел Сергея Лаврова коллегам из США, Канады и других стран по тематике неделимости безопасности, направленного 28 января.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. США и НАТО в конце января передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности.

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в мире, россия, китай, мид кнр, ван и (политик), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров