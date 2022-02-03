https://ria.ru/20220203/kiberataka-1770817719.html
В НКЦКИ заявили о рисках зарубежных кибератак на российскую инфраструктуру
В НКЦКИ заявили о рисках зарубежных кибератак на российскую инфраструктуру - РИА Новости, 03.02.2022
В НКЦКИ заявили о рисках зарубежных кибератак на российскую инфраструктуру
Планы кибератак на критическую информационную инфраструктуру России входят в приоритеты ряда государств, заявил заместитель директора Национального... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T11:26
2022-02-03T11:26
2022-02-03T11:32
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Планы кибератак на критическую информационную инфраструктуру России входят в приоритеты ряда государств, заявил заместитель директора Национального координационного центра РФ по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов."Данные НКЦКИ за 2021 год свидетельствуют, что большинство компьютерных атак на российское информационное пространство осуществляется из-за рубежа. Мы фиксируем, что получение доступа к информационным системам объектов критической инфраструктуры Российской Федерации, нарушение их функционирования продолжают входить в число приоритетных целей ряда иностранных государств", - сказал Мурашов в четверг на форуме по информационной безопасности "Инфофорум-2022" в Москве.По его словам, за рубежом ведется работа по определению уровня устойчивости информационной инфраструктуры России к массированным кибератакам, подбору мощности атак и плацдармов для них.Мурашов предупредил и об опасности использования зарубежной техники на объектах критической информационной инфраструктуры РФ."В условиях, когда страны Североатлантического блока готовятся к наступательным действиям и называют Россию страной-агрессором, использование для обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры технических средств иностранного производства представляет опасность с точки зрения наличия уязвимостей", - заключил он.
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технологии, москва, россия
11:26 03.02.2022 (обновлено: 11:32 03.02.2022)
В НКЦКИ заявили о рисках зарубежных кибератак на российскую инфраструктуру
НКЦКИ: планы кибератак на российскую инфраструктуру входят в приоритеты ряда стран
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Планы кибератак на критическую информационную инфраструктуру России входят в приоритеты ряда государств, заявил заместитель директора Национального координационного центра РФ по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.
"Данные НКЦКИ за 2021 год свидетельствуют, что большинство компьютерных атак на российское информационное пространство осуществляется из-за рубежа. Мы фиксируем, что получение доступа к информационным системам объектов критической инфраструктуры Российской Федерации
, нарушение их функционирования продолжают входить в число приоритетных целей ряда иностранных государств", - сказал Мурашов в четверг на форуме по информационной безопасности "Инфофорум-2022" в Москве
.
По его словам, за рубежом ведется работа по определению уровня устойчивости информационной инфраструктуры России к массированным кибератакам, подбору мощности атак и плацдармов для них.
Мурашов предупредил и об опасности использования зарубежной техники на объектах критической информационной инфраструктуры РФ.
"В условиях, когда страны Североатлантического блока готовятся к наступательным действиям и называют Россию страной-агрессором, использование для обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры технических средств иностранного производства представляет опасность с точки зрения наличия уязвимостей", - заключил он.