https://ria.ru/20220203/kholokost-1770856627.html

Профессора из Петербурга будут судить за отрицание Холокоста

Профессора из Петербурга будут судить за отрицание Холокоста - РИА Новости, 03.02.2022

Профессора из Петербурга будут судить за отрицание Холокоста

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего преподавателя РАНХиГС Владимира Матвеева, который в своих лекциях заявлял,... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T13:39

2022-02-03T13:39

2022-02-03T13:39

религия

владимир матвеев

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего преподавателя РАНХиГС Владимира Матвеева, который в своих лекциях заявлял, что Холокоста не было, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов."Суд зарегистрировал уголовное дело Владимира Матвеева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). По делу назначено предварительное слушание", - рассказали в пресс-службе.Матвееву максимально грозит лишение свободы на срок до трех лет, но также возможен штраф или принудительные работы.Прошлой зимой Матвеева уволили из вуза после того, как он заявил студентам, что "Холокост - это миф", и усомнился в массовом уничтожении нацистами и других этнических групп. Позже он повторил это мнение на лекции для преподавателей Ленобласти.Впоследствии преподаватель пытался через суд восстановиться в должности, но проиграл процесс.На заседании замдиректора Северо-Западного института управления РАНХиГС Евгений Китин пояснял, что в вузе были шокированы антисемитскими высказываниями Матвеева и сочли их недопустимыми.Матвеев со своей стороны указывал, что не видит оснований для увольнения и не считает свой поступок аморальным.

https://radiosputnik.ria.ru/20220202/goldberg-1770644494.html

https://ria.ru/20210127/kholokost-1594814078.html

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владимир матвеев, россия