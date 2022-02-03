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Профессора из Петербурга будут судить за отрицание Холокоста
Профессора из Петербурга будут судить за отрицание Холокоста - РИА Новости, 03.02.2022
Профессора из Петербурга будут судить за отрицание Холокоста
Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего преподавателя РАНХиГС Владимира Матвеева, который в своих лекциях заявлял,... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T13:39
2022-02-03T13:39
2022-02-03T13:39
религия
владимир матвеев
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего преподавателя РАНХиГС Владимира Матвеева, который в своих лекциях заявлял, что Холокоста не было, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов."Суд зарегистрировал уголовное дело Владимира Матвеева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). По делу назначено предварительное слушание", - рассказали в пресс-службе.Матвееву максимально грозит лишение свободы на срок до трех лет, но также возможен штраф или принудительные работы.Прошлой зимой Матвеева уволили из вуза после того, как он заявил студентам, что "Холокост - это миф", и усомнился в массовом уничтожении нацистами и других этнических групп. Позже он повторил это мнение на лекции для преподавателей Ленобласти.Впоследствии преподаватель пытался через суд восстановиться в должности, но проиграл процесс.На заседании замдиректора Северо-Западного института управления РАНХиГС Евгений Китин пояснял, что в вузе были шокированы антисемитскими высказываниями Матвеева и сочли их недопустимыми.Матвеев со своей стороны указывал, что не видит оснований для увольнения и не считает свой поступок аморальным.
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владимир матвеев, россия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего преподавателя РАНХиГС Владимира Матвеева, который в своих лекциях заявлял, что Холокоста не было, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов.
"Суд зарегистрировал уголовное дело Владимира Матвеева
, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 354.1 УК РФ
(реабилитация нацизма). По делу назначено предварительное слушание", - рассказали в пресс-службе.
Матвееву максимально грозит лишение свободы на срок до трех лет, но также возможен штраф или принудительные работы.
Прошлой зимой Матвеева уволили из вуза после того, как он заявил студентам, что "Холокост - это миф", и усомнился в массовом уничтожении нацистами и других этнических групп. Позже он повторил это мнение на лекции для преподавателей Ленобласти.
Впоследствии преподаватель пытался через суд восстановиться в должности, но проиграл процесс.
На заседании замдиректора Северо-Западного института управления РАНХиГС Евгений Китин пояснял, что в вузе были шокированы антисемитскими высказываниями Матвеева и сочли их недопустимыми.
Матвеев со своей стороны указывал, что не видит оснований для увольнения и не считает свой поступок аморальным.