Хинштейн отреагировал на меры России против DW
Депутат Хинштейн поддержал решение МИД об ответных мерах России из-за блокировки RT DE
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн поддержал решение МИД об ответных мерах РФ против блокировки телеканала RT DE в Германии, отметив, что нельзя постоянно терпеть унижения.
"Полностью поддерживаю решение МИД. Хватит постоянно утираться и стоически терпеть унижения. Как они с нами, так и мы с ними", - написал политик в Telegram-канале и добавил, что "добро должно быть с кулаками".
Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро. Россия инициирует процедуру рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle СМИ-иноагентом, также сообщили в МИД.
Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.