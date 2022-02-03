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Хинштейн отреагировал на меры России против DW
Хинштейн отреагировал на меры России против DW - РИА Новости, 03.02.2022
Хинштейн отреагировал на меры России против DW
Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн поддержал решение МИД об ответных мерах РФ против... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T19:15
2022-02-03T19:15
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deutsche welle
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн поддержал решение МИД об ответных мерах РФ против блокировки телеканала RT DE в Германии, отметив, что нельзя постоянно терпеть унижения."Полностью поддерживаю решение МИД. Хватит постоянно утираться и стоически терпеть унижения. Как они с нами, так и мы с ними", - написал политик в Telegram-канале и добавил, что "добро должно быть с кулаками".Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро. Россия инициирует процедуру рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle СМИ-иноагентом, также сообщили в МИД.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.
https://ria.ru/20220203/reaktsiya-1770926741.html
https://ria.ru/20220203/rt-1770910064.html
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в мире, россия, германия, rt deutsch, deutsche welle
19:15 03.02.2022
 
Хинштейн отреагировал на меры России против DW

Депутат Хинштейн поддержал решение МИД об ответных мерах России из-за блокировки RT DE

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн поддержал решение МИД об ответных мерах РФ против блокировки телеканала RT DE в Германии, отметив, что нельзя постоянно терпеть унижения.
"Полностью поддерживаю решение МИД. Хватит постоянно утираться и стоически терпеть унижения. Как они с нами, так и мы с ними", - написал политик в Telegram-канале и добавил, что "добро должно быть с кулаками".
Стенд телеканала Deutsche Welle - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
17:54
В DW отреагировали на ответные меры России из-за RT DE
Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро. Россия инициирует процедуру рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle СМИ-иноагентом, также сообщили в МИД.
Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
16:54Медиавойны
Симоньян поблагодарила власти России за ответ на меры Германии против RT DE
 
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