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https://ria.ru/20220203/kazakhstan-1770848985.html
Шойгу оценил миротворческую операцию ОДКБ в Казахстане
Шойгу оценил миротворческую операцию ОДКБ в Казахстане - РИА Новости, 03.02.2022
Шойгу оценил миротворческую операцию ОДКБ в Казахстане
Миротворческая операция, которую провели в Казахстане государства ОДКБ, была очень своевременной и эффективной, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T13:16
2022-02-03T13:39
белоруссия
минск
казахстан
одкб
россия
александр лукашенко
сергей шойгу
в мире
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МИНСК, 3 фев – РИА Новости. Миротворческая операция, которую провели в Казахстане государства ОДКБ, была очень своевременной и эффективной, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко."Вы совершенно правильно отметили, что январь заставил нас начать все эти учения, проверки и совместную работу гораздо раньше, и это был Казахстан. И, конечно, благодаря оперативной работе наших президентов - и вас, и Владимира Владимировича, и ваших коллег по ОДКБ, конечно, эту операцию удалось провести в самые короткие, сжатые сроки. И, как сегодня уже показывает жизнь, очень своевременно", - сказал Шойгу.Глава Минобороны РФ в четверг находится с рабочим визитом в Минске, где со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным инспектирует выполнение задач военными в ходе проверки сил реагирования Союзного государства.Проверка сил реагирования Союзного государства проходит в два этапа. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
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белоруссия, минск, казахстан, одкб, россия, александр лукашенко, сергей шойгу, в мире
13:16 03.02.2022 (обновлено: 13:39 03.02.2022)
 
Шойгу оценил миротворческую операцию ОДКБ в Казахстане

Глава Минобороны Шойгу: миротворческая операция ОДКБ в Казахстане была очень своевременной

© AFP 2022 / BelTA/Maxim GuchekМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин перед встречей с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин перед встречей с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© AFP 2022 / BelTA/Maxim Guchek
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин перед встречей с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске
Читать ria.ru в
МИНСК, 3 фев – РИА Новости. Миротворческая операция, которую провели в Казахстане государства ОДКБ, была очень своевременной и эффективной, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Вы совершенно правильно отметили, что январь заставил нас начать все эти учения, проверки и совместную работу гораздо раньше, и это был Казахстан. И, конечно, благодаря оперативной работе наших президентов - и вас, и Владимира Владимировича, и ваших коллег по ОДКБ, конечно, эту операцию удалось провести в самые короткие, сжатые сроки. И, как сегодня уже показывает жизнь, очень своевременно", - сказал Шойгу.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи в Минске. 3 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
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Глава Минобороны РФ в четверг находится с рабочим визитом в Минске, где со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным инспектирует выполнение задач военными в ходе проверки сил реагирования Союзного государства.
Проверка сил реагирования Союзного государства проходит в два этапа. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
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БелоруссияМинскКазахстанОДКБРоссияАлександр ЛукашенкоСергей ШойгуВ мире
 
 
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