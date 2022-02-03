13:16 03.02.2022 (обновлено: 13:39 03.02.2022)
Шойгу оценил миротворческую операцию ОДКБ в Казахстане
Глава Минобороны Шойгу: миротворческая операция ОДКБ в Казахстане была очень своевременной
© AFP 2022 / BelTA/Maxim GuchekМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин перед встречей с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин перед встречей с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске
МИНСК, 3 фев – РИА Новости. Миротворческая операция, которую провели в Казахстане государства ОДКБ, была очень своевременной и эффективной, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Вы совершенно правильно отметили, что январь заставил нас начать все эти учения, проверки и совместную работу гораздо раньше, и это был Казахстан. И, конечно, благодаря оперативной работе наших президентов - и вас, и Владимира Владимировича, и ваших коллег по ОДКБ, конечно, эту операцию удалось провести в самые короткие, сжатые сроки. И, как сегодня уже показывает жизнь, очень своевременно", - сказал Шойгу.
Глава Минобороны РФ в четверг находится с рабочим визитом в Минске, где со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным инспектирует выполнение задач военными в ходе проверки сил реагирования Союзного государства.
Проверка сил реагирования Союзного государства проходит в два этапа. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.