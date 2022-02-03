https://ria.ru/20220203/kazakhstan-1770848985.html

Шойгу оценил миротворческую операцию ОДКБ в Казахстане

Шойгу оценил миротворческую операцию ОДКБ в Казахстане - РИА Новости, 03.02.2022

Шойгу оценил миротворческую операцию ОДКБ в Казахстане

Миротворческая операция, которую провели в Казахстане государства ОДКБ, была очень своевременной и эффективной, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T13:16

2022-02-03T13:16

2022-02-03T13:39

белоруссия

минск

казахстан

одкб

россия

александр лукашенко

сергей шойгу

в мире

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МИНСК, 3 фев – РИА Новости. Миротворческая операция, которую провели в Казахстане государства ОДКБ, была очень своевременной и эффективной, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко."Вы совершенно правильно отметили, что январь заставил нас начать все эти учения, проверки и совместную работу гораздо раньше, и это был Казахстан. И, конечно, благодаря оперативной работе наших президентов - и вас, и Владимира Владимировича, и ваших коллег по ОДКБ, конечно, эту операцию удалось провести в самые короткие, сжатые сроки. И, как сегодня уже показывает жизнь, очень своевременно", - сказал Шойгу.Глава Минобороны РФ в четверг находится с рабочим визитом в Минске, где со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным инспектирует выполнение задач военными в ходе проверки сил реагирования Союзного государства.Проверка сил реагирования Союзного государства проходит в два этапа. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

https://ria.ru/20220203/ucheniya-1770830346.html

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белоруссия

минск

казахстан

россия

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белоруссия, минск, казахстан, одкб, россия, александр лукашенко, сергей шойгу, в мире