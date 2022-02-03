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В Калужской области школьники уйдут на внеплановые каникулы
В Калужской области школьники уйдут на внеплановые каникулы - РИА Новости, 03.02.2022
В Калужской области школьники уйдут на внеплановые каникулы
Дополнительные каникулы ввели в школах Калужской области с 7 по 20 февраля, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T09:48
2022-02-03T09:48
2022-02-03T09:48
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Дополнительные каникулы ввели в школах Калужской области с 7 по 20 февраля, сообщил губернатор региона Владислав Шапша."В связи с резким ростом заболеваемости среди учащихся и педагогов приняли решение о дополнительных каникулах во всех школах региона с 7 по 20 февраля 2022 года", - написал губернатор в своем Telegram-канале.По его словам, сейчас в регионе болеют около 15% школьников и учителей. Ежедневный прирост заболеваемости среди детей доходит до 1,4 тысячи человек в сутки. Такая картина практически во всех районах и городах, отметил Шапша.Организации допобразования переходят на дистанционный режим работы. Это касается также колледжей и техникумов, - они переводятся на дистанционное обучение с понедельника. Вузам после выхода с каникул также предложили перейти в дистанционный режим.
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В Калужской области школьники уйдут на внеплановые каникулы
Калужские школьники уйдут на внеплановые каникулы с 7 по 20 февраля из-за COVID-19