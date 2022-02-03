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В Минобороны Канады ответили на вопрос об отправке военных в страны Балтии
В Минобороны Канады ответили на вопрос об отправке военных в страны Балтии - РИА Новости, 03.02.2022
В Минобороны Канады ответили на вопрос об отправке военных в страны Балтии
Канада не исключает возможности отправки дополнительных войск в страны Балтии и Польшу, заявила глава канадского оборонного ведомства Анита Ананд после встречи... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T15:02
2022-02-03T15:03
в мире
латвия
канада
нато
анита ананд
рига
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РИГА, 3 фев – РИА Новости. Канада не исключает возможности отправки дополнительных войск в страны Балтии и Польшу, заявила глава канадского оборонного ведомства Анита Ананд после встречи с латвийским коллегой Артисом Пабриксом.Ананд находится с визитом в Риге.С 2017 года в Латвии дислоцирован многонациональный батальон НАТО под командованием Канады. Его численность составляет 1,5 тысячи человек – в него входят военнослужащие из разных стран-членов альянса.
https://ria.ru/20220130/voyska-1770159404.html
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в мире, латвия, канада, нато, анита ананд, рига
15:02 03.02.2022 (обновлено: 15:03 03.02.2022)
 
В Минобороны Канады ответили на вопрос об отправке военных в страны Балтии

Глава Минобороны Канады Ананд не исключила дополнительную отправку войск в страны Балтии

© REUTERS / Yves HermanМинистр обороны Канады Анита Ананд
Министр обороны Канады Анита Ананд - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© REUTERS / Yves Herman
Министр обороны Канады Анита Ананд
Читать ria.ru в
РИГА, 3 фев – РИА Новости. Канада не исключает возможности отправки дополнительных войск в страны Балтии и Польшу, заявила глава канадского оборонного ведомства Анита Ананд после встречи с латвийским коллегой Артисом Пабриксом.
Ананд находится с визитом в Риге.
"О дополнительном размещении (войск) надо думать, возможно, нужно будет отправить больше канадских солдат в страны Балтии и Польшу", - сказала она, добавив, что пока таких планов нет.
С 2017 года в Латвии дислоцирован многонациональный батальон НАТО под командованием Канады. Его численность составляет 1,5 тысячи человек – в него входят военнослужащие из разных стран-членов альянса.
Британские военные - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
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Британия планирует удвоить контингент войск в Эстонии
 
В миреЛатвияКанадаНАТОАнита АнандРига
 
 
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