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В Минобороны Канады ответили на вопрос об отправке военных в страны Балтии
В Минобороны Канады ответили на вопрос об отправке военных в страны Балтии - РИА Новости, 03.02.2022
В Минобороны Канады ответили на вопрос об отправке военных в страны Балтии
Канада не исключает возможности отправки дополнительных войск в страны Балтии и Польшу, заявила глава канадского оборонного ведомства Анита Ананд после встречи... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T15:02
2022-02-03T15:02
2022-02-03T15:03
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РИГА, 3 фев – РИА Новости. Канада не исключает возможности отправки дополнительных войск в страны Балтии и Польшу, заявила глава канадского оборонного ведомства Анита Ананд после встречи с латвийским коллегой Артисом Пабриксом.Ананд находится с визитом в Риге.С 2017 года в Латвии дислоцирован многонациональный батальон НАТО под командованием Канады. Его численность составляет 1,5 тысячи человек – в него входят военнослужащие из разных стран-членов альянса.
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в мире, латвия, канада, нато, анита ананд, рига
15:02 03.02.2022 (обновлено: 15:03 03.02.2022)
В Минобороны Канады ответили на вопрос об отправке военных в страны Балтии
Глава Минобороны Канады Ананд не исключила дополнительную отправку войск в страны Балтии