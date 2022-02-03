https://ria.ru/20220203/kanada-1770876674.html

В Минобороны Канады ответили на вопрос об отправке военных в страны Балтии

В Минобороны Канады ответили на вопрос об отправке военных в страны Балтии - РИА Новости, 03.02.2022

В Минобороны Канады ответили на вопрос об отправке военных в страны Балтии

Канада не исключает возможности отправки дополнительных войск в страны Балтии и Польшу, заявила глава канадского оборонного ведомства Анита Ананд после встречи... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T15:02

2022-02-03T15:02

2022-02-03T15:03

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анита ананд

рига

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РИГА, 3 фев – РИА Новости. Канада не исключает возможности отправки дополнительных войск в страны Балтии и Польшу, заявила глава канадского оборонного ведомства Анита Ананд после встречи с латвийским коллегой Артисом Пабриксом.Ананд находится с визитом в Риге.С 2017 года в Латвии дислоцирован многонациональный батальон НАТО под командованием Канады. Его численность составляет 1,5 тысячи человек – в него входят военнослужащие из разных стран-членов альянса.

https://ria.ru/20220130/voyska-1770159404.html

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в мире, латвия, канада, нато, анита ананд, рига