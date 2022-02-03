https://ria.ru/20220203/kalyagin-1770932301.html

Театры поддержали Калягина, раскритиковавшего проект о духовных ценностях

Театры поддержали Калягина, раскритиковавшего проект о духовных ценностях - РИА Новости, 03.02.2022

Театры поддержали Калягина, раскритиковавшего проект о духовных ценностях

Художественные руководители театров России, в частности, Большого театра, МХТ имени Чехова, "Сатирикона" и "Современника", написали открытое письмо в поддержку... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T18:16

2022-02-03T18:16

2022-02-03T18:16

культура

культура

россия

константин хабенский

ирина апексимова

театр на таганке

театр на малой бронной

большой театр

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Художественные руководители театров России, в частности, Большого театра, МХТ имени Чехова, "Сатирикона" и "Современника", написали открытое письмо в поддержку председателя Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина, раскритиковавшего проект Основ госполитики по сохранению ‎традиционных духовно-нравственных ценностей.В январе на портале нормативных правовых актов был опубликован разработанный Минкультуры проект указа "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению ‎и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".Калягин раскритиковал меры контроля, предложенные этим проектом. В частности, он считает, что они препятствуют развитию культуры, поскольку, по его мнению, "документ недвусмысленно намекает на то, что все не связанное с сохранением традиционных ценностей не нужно и запретно"."Уважаемый Александр Александрович! Мы выражаем поддержку вашей позиции в отношении проекта указа… Нам представляется, что предложенный проект указа не может положительно повлиять на общество и граждан, на ученых, педагогов, деятелей искусства. Его принятие никоим образом не будет способствовать сохранению и приумножению духовно-нравственных ценностей, воспитанию патриотизма и любви к нашей Родине. Мы подписываемся под тем, что действующих правовых актов вполне достаточно для регулирования этой сферы общественных отношений", — говорится в письме, опубликованном на сайте СТД.Письмо подписали, в частности, генеральный директор Большого театра Владимир Урин, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, худрук "Современника" Виктор Рыжаков, худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский, худрук "Сатирикона" Константин Райкин, худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов.

https://ria.ru/20211027/mkht-1756551838.html

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