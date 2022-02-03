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Лидер "Яблока" обратился к Путину из-за заявлений Кадырова
Лидер "Яблока" обратился к Путину из-за заявлений Кадырова - РИА Новости, 03.02.2022
Лидер "Яблока" обратился к Путину из-за заявлений Кадырова
Лидер "Яблока" Николай Рыбаков обратился к президенту России Владимиру Путину по поводу заявлений главы Чечни Рамзана Кадырова и чеченских силовиков, сообщили в РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T13:03
2022-02-03T13:09
политика
россия
рамзан кадыров
владимир путин
чеченская республика (чечня)
следственный комитет россии (ск рф)
игорь каляпин
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Лидер "Яблока" Николай Рыбаков обратился к президенту России Владимиру Путину по поводу заявлений главы Чечни Рамзана Кадырова и чеченских силовиков, сообщили в пресс-службе партии."Это вызывает серьезное беспокойство, поскольку руководители органов государственной власти Республики называют "террористами" и "пособниками террористов" общественных и государственных деятелей нашей страны, в том числе члена Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте РФ Игоря Каляпина, журналиста "Новой газеты" Елену Милашину, а также саму "Новую газету" и телеканал "Дождь"* (признан иноагентом)", - говорится в обращении, которое опубликовано на сайте партии.Рыбаков считает, что высказывания в их адрес воспринимает как "угрозу жизни этих людей и сотрудников этих изданий", и призвал принять меры в сложившейся ситуации.Ранее главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов также сообщил, что редакция радио видит угрозы в словах высокопоставленного чеченского чиновника и просит Путина вмешаться в ситуацию как гаранта Конституции РФ. Также главный редактор отметил, что редакция обращает внимание правоохранительных органов на эти нарушающие законы РФ заявления от высокопоставленного чиновника, являющегося генералом МВД. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в свою очередь накануне сообщил, что Путину доложат об обращении к нему "Эха Москвы".Нижегородский адвокат Наталья Добронравова ранее заявила РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым... трижды отправляли повестку". Как отмечал Кадыров в своем Telegram-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".Кроме того, Кадыров, высказываясь относительно ситуации, связанной семьей бывшего судьи Чечни Сайди Янгулбаева, заявил, что "террористами для меня являются" член СПЧ Игорь Каляпин и журналистка "Новой газеты" Елена Милашина, "которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение". Он также призвал правоохранительные органы задержать "этих пособников террористов". "Новая газета" потребовала возбудить уголовное дело против Кадырова, заявление подано на имя главы СК Александра Бастрыкина. Издание попросило возбудить дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды (пункт "а", части 2 статьи 282 УК). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что надо разбираться, если есть прямые угрозы в адрес члена СПЧ и журналиста, у этих людей есть право защищать свою репутацию в суде.Песков подчеркивал, что особого статуса у чеченских силовиков "нет и быть не может", а "если речь идёт о похищении кем бы то ни было человека", то необходимо подать заявление в правоохранительные органы – "и полиция начинает действовать". Позднее экс-судья Янгулбаев с дочерью уехали из страны.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20220202/chechnya-1770659720.html
https://ria.ru/20220202/yangulbaevy-1770683222.html
https://ria.ru/20220202/presledovaniya-1770739676.html
https://ria.ru/20220124/kadyrov-1769244239.html
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политика, россия, рамзан кадыров, владимир путин, чеченская республика (чечня), следственный комитет россии (ск рф), игорь каляпин
13:03 03.02.2022 (обновлено: 13:09 03.02.2022)
 
Лидер "Яблока" обратился к Путину из-за заявлений Кадырова

Лидер "Яблока" Рыбаков обратился к президенту Путину из-за заявлений главы Чечни Кадырова

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЛидер партии "Яблоко" Николай Рыбаков
Лидер партии Яблоко Николай Рыбаков - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Лидер "Яблока" Николай Рыбаков обратился к президенту России Владимиру Путину по поводу заявлений главы Чечни Рамзана Кадырова и чеченских силовиков, сообщили в пресс-службе партии.
"Это вызывает серьезное беспокойство, поскольку руководители органов государственной власти Республики называют "террористами" и "пособниками террористов" общественных и государственных деятелей нашей страны, в том числе члена Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте РФ Игоря Каляпина, журналиста "Новой газеты" Елену Милашину, а также саму "Новую газету" и телеканал "Дождь"* (признан иноагентом)", - говорится в обращении, которое опубликовано на сайте партии.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
Вчера, 13:23
Путину доложат об обращении "Эха Москвы" из-за угроз чеченских чиновников
Рыбаков считает, что высказывания в их адрес воспринимает как "угрозу жизни этих людей и сотрудников этих изданий", и призвал принять меры в сложившейся ситуации.
Ранее главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов также сообщил, что редакция радио видит угрозы в словах высокопоставленного чеченского чиновника и просит Путина вмешаться в ситуацию как гаранта Конституции РФ. Также главный редактор отметил, что редакция обращает внимание правоохранительных органов на эти нарушающие законы РФ заявления от высокопоставленного чиновника, являющегося генералом МВД. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в свою очередь накануне сообщил, что Путину доложат об обращении к нему "Эха Москвы".
Зима в Грозном - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
Вчера, 15:03
В Грозном митингуют за привлечение Янгулбаевых к ответственности
Нижегородский адвокат Наталья Добронравова ранее заявила РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым... трижды отправляли повестку". Как отмечал Кадыров в своем Telegram-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
Вчера, 19:12
Миронов призвал прокуратуру оценить высказывания Дилемханова о Янгулбаевых
Кроме того, Кадыров, высказываясь относительно ситуации, связанной семьей бывшего судьи Чечни Сайди Янгулбаева, заявил, что "террористами для меня являются" член СПЧ Игорь Каляпин и журналистка "Новой газеты" Елена Милашина, "которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение". Он также призвал правоохранительные органы задержать "этих пособников террористов". "Новая газета" потребовала возбудить уголовное дело против Кадырова, заявление подано на имя главы СК Александра Бастрыкина. Издание попросило возбудить дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды (пункт "а", части 2 статьи 282 УК). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что надо разбираться, если есть прямые угрозы в адрес члена СПЧ и журналиста, у этих людей есть право защищать свою репутацию в суде.
Песков подчеркивал, что особого статуса у чеченских силовиков "нет и быть не может", а "если речь идёт о похищении кем бы то ни было человека", то необходимо подать заявление в правоохранительные органы – "и полиция начинает действовать". Позднее экс-судья Янгулбаев с дочерью уехали из страны.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
24 января, 13:32
Кадыров опубликовал данные об оппозиционном властям Чечни канале
 
ПолитикаРоссияРамзан КадыровВладимир ПутинЧеченская республика (Чечня)Следственный комитет России (СК РФ)Игорь Каляпин
 
 
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