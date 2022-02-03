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Кадыров показал видео из Кремля, где прошла встреча с Путиным
Кадыров показал видео из Кремля, где прошла встреча с Путиным - РИА Новости, 03.02.2022
Кадыров показал видео из Кремля, где прошла встреча с Путиным
Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видеозапись, сделанную в Московском Кремле, где накануне президент России Владимир Путин провел с ним рабочую встречу. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T10:32
2022-02-03T13:51
владимир путин
москва
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
общество
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ГРОЗНЫЙ, 3 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видеозапись, сделанную в Московском Кремле, где накануне президент России Владимир Путин провел с ним рабочую встречу.Ранее пресс-служба главы Чечни сообщила о рабочей встрече Путина с Кадыровым в Москве, в ходе которой глава Чечни доложил о социально-экономической ситуации в республике."Глава Чеченской Республики и по совместительству мобильный репортер ЧГТРК "Грозный" Рамзан Ахматович Кадыров прислал нам видеозапись, сделанную в Московском Кремле, где накануне президент страны Владимир Путин провел с ним рабочую встречу", — сообщается в инстаграме телерадиокомпании "Грозный".В ролике, в частности, видны стены и башни Кремля, включая Спасскую башню."Вид с Кремля, красота!" — говорит закадровый голос, принадлежащий главе Чечни.
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владимир путин, москва, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), общество
10:32 03.02.2022 (обновлено: 13:51 03.02.2022)
 
Кадыров показал видео из Кремля, где прошла встреча с Путиным

Глава Чечни Кадыров показал видео из Кремля, где прошла встреча с президентом Путиным

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 3 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видеозапись, сделанную в Московском Кремле, где накануне президент России Владимир Путин провел с ним рабочую встречу.
Ранее пресс-служба главы Чечни сообщила о рабочей встрече Путина с Кадыровым в Москве, в ходе которой глава Чечни доложил о социально-экономической ситуации в республике.
"Глава Чеченской Республики и по совместительству мобильный репортер ЧГТРК "Грозный" Рамзан Ахматович Кадыров прислал нам видеозапись, сделанную в Московском Кремле, где накануне президент страны Владимир Путин провел с ним рабочую встречу", — сообщается в инстаграме телерадиокомпании "Грозный".
В ролике, в частности, видны стены и башни Кремля, включая Спасскую башню.
"Вид с Кремля, красота!" — говорит закадровый голос, принадлежащий главе Чечни.
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