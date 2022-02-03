https://ria.ru/20220203/ispaniya-1770906938.html

Посол назвал отношения России и Испании конструктивными

Посол назвал отношения России и Испании конструктивными - РИА Новости, 03.02.2022

Посол назвал отношения России и Испании конструктивными

Отношения Москвы и Мадрида остаются конструктивными, несмотря на разногласия по Украине, заявил посол РФ Юрий Корчагин. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T16:47

2022-02-03T16:47

2022-02-03T16:47

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мадрид (город)

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МАДРИД, 3 фев – РИА Новости. Отношения Москвы и Мадрида остаются конструктивными, несмотря на разногласия по Украине, заявил посол РФ Юрий Корчагин."Наш диалог с властями Испании я бы назвал конструктивным. Наши отношения с Испанией не ограничиваются декабрем 2021-январем 2022", - заявил Корчагин на пресс-конференции в Мадриде, посвященной кризису вокруг Украины, на которой подробно изложил представителям испанских СМИ российскую позицию. Конференция велась на испанском языке.Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что Испания в связи с ситуацией вокруг Украины ускорила отправку в Черное море военных кораблей в рамках миссии НАТО. Также она сообщила, что Испания может принять участие в развертывании воздушной миссии НАТО в Болгарии, если такое решение будет принято. Министр сказала, что Испания всегда участвует во всех развертываниях, которые организует НАТО, при этом она призвала к деэскалации вокруг Украины.По словам посла, Россия "не выражала протест Испании" в связи с ее позицией по Украине. "Мы уважаем обязательства Испании в рамках НАТО и Европейского Союза. Это не значит, что мы их разделяем, но уважаем", - сказал он. Но призвал Испанию не забывать, что у нее есть также "обязательства в своих двусторонних отношениях с Россией, с соседними странами".

https://ria.ru/20220203/ispaniya-1770902612.html

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в мире, россия, мадрид (город), испания, нато