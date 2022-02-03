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Посол назвал материалы о России в испанских СМИ оскорбительными
Посол назвал материалы о России в испанских СМИ оскорбительными - РИА Новости, 03.02.2022
Посол назвал материалы о России в испанских СМИ оскорбительными
Освещение в испанских СМИ России, в том числе в контексте кризиса вокруг Украины, зачастую необъективное, журналистам необходимо быть аккуратнее в подаче... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T16:37
2022-02-03T16:50
в мире
сергей лавров
россия
киев
сша
нато
испания
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МАДРИД, 3 фев – РИА Новости. Освещение в испанских СМИ России, в том числе в контексте кризиса вокруг Украины, зачастую необъективное, журналистам необходимо быть аккуратнее в подаче материалов, заявил посол РФ в Испании Юрий Корчагин."Отрицательный имидж России создают не только политики, чьи выступления транслируют СМИ, но и сами СМИ, которые пытаются внедрить этот имидж, который меня как гражданина России, признаюсь вам откровенно, возмущает. Я себя спрашиваю: почему он (журналист – ред.), не зная содержания, пишет оскорбительные вещи. Журналистская культура в моей стране немного иная. Вы не найдете статью, где создается необоснованный отрицательный имидж об испанских властях, Испании. Но здесь это происходит часто, и это вызывает сожаление", - сказал Корчагин на пресс-конференции, посвященной кризису вокруг Украины, на которой подробно изложил для представителей испанских СМИ российскую позицию. Конференция велась на испанском языке.По его словам, в испанских СМИ есть тенденция ограничить вопрос европейской безопасности "темой Украины под фальшивым предлогом о неизбежном вторжении России в эту страну". "Но на самом деле у России нет никакого намерения нападать на Украину… К сожалению, информационный сценарий, в создании которого участвуют в том числе в СМИ, не помогает разрешению вопросов безопасности. Увеличивается количество фейк-ньюз о том, что Россия сконцентрировала большое количество военных рядом с границей с Украиной, но не упоминается, что, по некоторым данным, Украина сосредоточила 150 тысяч военных на своих восточных границах", - сказал он."Есть слух, который раздувается с намерением создать своего рода панику, что мы на грани войны, но это не так", - добавил глава диппредставительства.Корчагин предложил корреспондентам испанских СМИ, которые работают в России, "пройтись по улицам Москвы и других городов" и спросить людей, "чувствуют ли они, что вот-вот будет война, чувствуют ли они угрозу, решили ли, когда начнут рыть окопы".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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в мире, сергей лавров, россия, киев, сша, нато, испания
16:37 03.02.2022 (обновлено: 16:50 03.02.2022)
 
Посол назвал материалы о России в испанских СМИ оскорбительными

Посол России в Испании Корчагин: освещение России в испанских СМИ зачастую необъективно

© Fotolia / Ingo BartussekПлощадь в Мадриде
Площадь в Мадриде - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© Fotolia / Ingo Bartussek
Площадь в Мадриде
Читать ria.ru в
МАДРИД, 3 фев – РИА Новости. Освещение в испанских СМИ России, в том числе в контексте кризиса вокруг Украины, зачастую необъективное, журналистам необходимо быть аккуратнее в подаче материалов, заявил посол РФ в Испании Юрий Корчагин.
"Отрицательный имидж России создают не только политики, чьи выступления транслируют СМИ, но и сами СМИ, которые пытаются внедрить этот имидж, который меня как гражданина России, признаюсь вам откровенно, возмущает. Я себя спрашиваю: почему он (журналист – ред.), не зная содержания, пишет оскорбительные вещи. Журналистская культура в моей стране немного иная. Вы не найдете статью, где создается необоснованный отрицательный имидж об испанских властях, Испании. Но здесь это происходит часто, и это вызывает сожаление", - сказал Корчагин на пресс-конференции, посвященной кризису вокруг Украины, на которой подробно изложил для представителей испанских СМИ российскую позицию. Конференция велась на испанском языке.
Посол РФ в Испании Юрий Корчагин - РИА Новости, 1920, 04.02.2020
4 февраля 2020, 10:27
Посол России в Испании рассказал о работе в стройотрядах в годы учебы
По его словам, в испанских СМИ есть тенденция ограничить вопрос европейской безопасности "темой Украины под фальшивым предлогом о неизбежном вторжении России в эту страну". "Но на самом деле у России нет никакого намерения нападать на Украину… К сожалению, информационный сценарий, в создании которого участвуют в том числе в СМИ, не помогает разрешению вопросов безопасности. Увеличивается количество фейк-ньюз о том, что Россия сконцентрировала большое количество военных рядом с границей с Украиной, но не упоминается, что, по некоторым данным, Украина сосредоточила 150 тысяч военных на своих восточных границах", - сказал он.
"Есть слух, который раздувается с намерением создать своего рода панику, что мы на грани войны, но это не так", - добавил глава диппредставительства.
Корчагин предложил корреспондентам испанских СМИ, которые работают в России, "пройтись по улицам Москвы и других городов" и спросить людей, "чувствуют ли они, что вот-вот будет война, чувствуют ли они угрозу, решили ли, когда начнут рыть окопы".
Мадрид - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
22 января, 10:37
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Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
 
В миреСергей ЛавровРоссияКиевСШАНАТОИспания
 
 
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