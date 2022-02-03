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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220203/isk-1770828483.html
Третьяковка не будет отвечать на иск внучки художника Древина
Третьяковка не будет отвечать на иск внучки художника Древина - РИА Новости, 03.02.2022
Третьяковка не будет отвечать на иск внучки художника Древина
Третьяковская галерея не будет реагировать на иск внучки художника-авангардиста Александра Древина, требующей передать ей картины деда, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T12:05
2022-02-03T12:17
москва
третьяковская галерея
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новости культуры
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Третьяковская галерея не будет реагировать на иск внучки художника-авангардиста Александра Древина, требующей передать ей картины деда, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.Ранее в Замоскворецком суде Москвы РИА Новости сообщили, что внучка художника Екатерина Древина добилась признания права на картины деда, хранящиеся в Третьяковской галерее, однако ее иск о требовании изъять картины у музея был отклонен."Да, суд не постановил, что Третьяковская галерея обязана отдать картины Александра Древина его внучке. У нас все в порядке. Нет необходимости реагировать на иск Древиной", — заявили РИА Новости в пресс-службе музея.Древин – советский художник латышского происхождения. В 1938 году он был арестован и расстрелян, в 1957 году реабилитирован. Во время обыска перед арестом спасти картины Древина от конфискации смогла его жена, тоже художница, которая выдала их за свои работы.В 2012 году Екатерина Древина обращалась в полицию с заявлением о краже картин ее деда.
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москва, третьяковская галерея, общество, новости культуры
12:05 03.02.2022 (обновлено: 12:17 03.02.2022)
 
Третьяковка не будет отвечать на иск внучки художника Древина

В Третьяковской галерее заявили, что не будут отвечать на иск внучки художника Древина

© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкГосударственная Третьяковская галерея
Государственная Третьяковская галерея - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в фотобанк
Государственная Третьяковская галерея
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Третьяковская галерея не будет реагировать на иск внучки художника-авангардиста Александра Древина, требующей передать ей картины деда, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
Ранее в Замоскворецком суде Москвы РИА Новости сообщили, что внучка художника Екатерина Древина добилась признания права на картины деда, хранящиеся в Третьяковской галерее, однако ее иск о требовании изъять картины у музея был отклонен.
Александр Древин. Семья художника. 1938
Вчера, 13:31Культура
Внучка художника Древина добилась прав на его картины из Третьяковки
"Да, суд не постановил, что Третьяковская галерея обязана отдать картины Александра Древина его внучке. У нас все в порядке. Нет необходимости реагировать на иск Древиной", — заявили РИА Новости в пресс-службе музея.
Древин – советский художник латышского происхождения. В 1938 году он был арестован и расстрелян, в 1957 году реабилитирован. Во время обыска перед арестом спасти картины Древина от конфискации смогла его жена, тоже художница, которая выдала их за свои работы.
В 2012 году Екатерина Древина обращалась в полицию с заявлением о краже картин ее деда.
 
КультураМоскваТретьяковская галереяОбществоНовости культуры
 
 
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