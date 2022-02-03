https://ria.ru/20220203/isk-1770828483.html

Третьяковка не будет отвечать на иск внучки художника Древина

Третьяковка не будет отвечать на иск внучки художника Древина - РИА Новости, 03.02.2022

Третьяковка не будет отвечать на иск внучки художника Древина

Третьяковская галерея не будет реагировать на иск внучки художника-авангардиста Александра Древина, требующей передать ей картины деда, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T12:05

2022-02-03T12:05

2022-02-03T12:17

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Третьяковская галерея не будет реагировать на иск внучки художника-авангардиста Александра Древина, требующей передать ей картины деда, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.Ранее в Замоскворецком суде Москвы РИА Новости сообщили, что внучка художника Екатерина Древина добилась признания права на картины деда, хранящиеся в Третьяковской галерее, однако ее иск о требовании изъять картины у музея был отклонен."Да, суд не постановил, что Третьяковская галерея обязана отдать картины Александра Древина его внучке. У нас все в порядке. Нет необходимости реагировать на иск Древиной", — заявили РИА Новости в пресс-службе музея.Древин – советский художник латышского происхождения. В 1938 году он был арестован и расстрелян, в 1957 году реабилитирован. Во время обыска перед арестом спасти картины Древина от конфискации смогла его жена, тоже художница, которая выдала их за свои работы.В 2012 году Екатерина Древина обращалась в полицию с заявлением о краже картин ее деда.

https://ria.ru/20220202/prava-1770659233.html

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москва, третьяковская галерея, общество, новости культуры