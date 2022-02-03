https://ria.ru/20220203/gryzlov-1770825758.html
Грызлов назвал цель своей дипломатической работы в Минске
Грызлов назвал цель своей дипломатической работы в Минске - РИА Новости, 03.02.2022
Грызлов назвал цель своей дипломатической работы в Минске
Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что видит основной целью своей работы в Минске дипломатическое сопровождение принятых политических решений по... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T11:55
2022-02-03T11:55
2022-02-03T11:55
политика
белоруссия
россия
александр лукашенко
владимир путин
борис грызлов
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МИНСК, 3 фев – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что видит основной целью своей работы в Минске дипломатическое сопровождение принятых политических решений по развитию Союзного государства двух стран.Президент России Владимир Путин назначил Грызлова послом в Белоруссии в середине января. В четверг он вручил верительные грамоты президенту Белоруссии Александру Лукашенко."Мне как послу и всему нашему посольству будет необходимо обеспечить дипломатическое сопровождение всех принятых решений (в конце 2021 года по углублению белорусско-российской интеграции – ред.). Это и реализация Союзного договора, - приняты основные направления по реализации, - и военная доктрина, и концепция миграционной политики, 28 отраслевых союзных программ. Это поток вопросов, которые нам необходимо будет кропотливо решать", - сказал Грызлов журналистам после вручения верительных грамот президенту Белоруссии.По его словам, "нужно будет насыщать эти программы реальными законами, нормативными актами, и это очень большая работа". "Эти направления (работы – ред.) приняты на 2021-2023 годы… Главное, что население и Беларуси, и России в конце этого периода оценит реальные плоды нашего Союзного государства. Главное, чтобы граждане стали жить лучше, и для этого есть все предпосылки", - подчеркнул посол.Грызлов отметил, что во время церемонии вручения верительных грамот президент Белоруссии обратил внимание на то, что в 2021 году был дан мощный импульс развитию белорусско-российского Союзного государства.Четвертого ноября прошлого года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Также были подписаны новая военная доктрина Союзного государства и концепция миграционной политики.
https://ria.ru/20220114/gryzlov-1767865428.html
https://ria.ru/20210911/sotrudnichestvo-1749584066.html
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политика, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, борис грызлов
Грызлов назвал цель своей дипломатической работы в Минске
Посол в Минске Грызлов: нужно сопроводить политические решения по Союзному государству
МИНСК, 3 фев – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что видит основной целью своей работы в Минске дипломатическое сопровождение принятых политических решений по развитию Союзного государства двух стран.
Президент России Владимир Путин
назначил Грызлова послом в Белоруссии
в середине января. В четверг он вручил верительные грамоты президенту Белоруссии Александру Лукашенко
.
"Мне как послу и всему нашему посольству будет необходимо обеспечить дипломатическое сопровождение всех принятых решений (в конце 2021 года по углублению белорусско-российской интеграции – ред.). Это и реализация Союзного договора, - приняты основные направления по реализации, - и военная доктрина, и концепция миграционной политики, 28 отраслевых союзных программ. Это поток вопросов, которые нам необходимо будет кропотливо решать", - сказал Грызлов журналистам после вручения верительных грамот президенту Белоруссии.
По его словам, "нужно будет насыщать эти программы реальными законами, нормативными актами, и это очень большая работа". "Эти направления (работы – ред.) приняты на 2021-2023 годы… Главное, что население и Беларуси, и России
в конце этого периода оценит реальные плоды нашего Союзного государства. Главное, чтобы граждане стали жить лучше, и для этого есть все предпосылки", - подчеркнул посол.
Грызлов отметил, что во время церемонии вручения верительных грамот президент Белоруссии обратил внимание на то, что в 2021 году был дан мощный импульс развитию белорусско-российского Союзного государства.
Четвертого ноября прошлого года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Также были подписаны новая военная доктрина Союзного государства и концепция миграционной политики.