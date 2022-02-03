https://ria.ru/20220203/grunt-1770805234.html

В Липецкой области производство овощей закрытого грунта выросло в 30 раз

В Липецкой области производство овощей закрытого грунта выросло в 30 раз - РИА Новости, 03.02.2022

В Липецкой области производство овощей закрытого грунта выросло в 30 раз

В Липецкой области с 2013 года производство овощей закрытого грунта является одним из главных направлений развития АПК региона, благодаря строительству... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T10:33

2022-02-03T10:33

2022-02-03T10:33

липецкая область

игорь артамонов

усманский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756625639_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_aba4da323f614825416a9b2dca479548.jpg

ЛИПЕЦК, 3 фев - РИА Новости. В Липецкой области с 2013 года производство овощей закрытого грунта является одним из главных направлений развития АПК региона, благодаря строительству современных теплиц пятого поколения оно выросло почти в 30 раз, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в прошлом году урожай в зимних теплицах региона обновил рекорд 2020 года. Было собрано 165,7 тысячи тонн продукции. Липецкая область удерживает лидирующие позиции в данном направлении уже на протяжении трех лет.Артамонов отметил, что в регионе сбор овощной продукции ведут четыре комплекса, расположенные в Данковском, Елецком, Хлевенском и Усманском районах. Общая площадь липецких тепличных комплексов с круглогодичным циклом выращивания увеличилась с 11,2 гектара в 2013 году до 223 гектаров в 2021 году. При этом благодаря использованию высокопродуктивных сортов и современных технологий выращивания ежегодно повышается урожайность овощных культур."Агропромышленный комплекс входит в число наиболее инновационных секторов областной экономики, но при этом сохраняет в производимых товарах и продуктах заботу и теплоту человеческих рук, богатство липецкой земли. В этом заслуга и мастерство тружеников региона", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220127/proizvodstvo-1769737878.html

усманский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь артамонов, усманский район