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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20220203/grunt-1770805234.html
В Липецкой области производство овощей закрытого грунта выросло в 30 раз
В Липецкой области производство овощей закрытого грунта выросло в 30 раз - РИА Новости, 03.02.2022
В Липецкой области производство овощей закрытого грунта выросло в 30 раз
В Липецкой области с 2013 года производство овощей закрытого грунта является одним из главных направлений развития АПК региона, благодаря строительству... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T10:33
2022-02-03T10:33
липецкая область
игорь артамонов
усманский район
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ЛИПЕЦК, 3 фев - РИА Новости. В Липецкой области с 2013 года производство овощей закрытого грунта является одним из главных направлений развития АПК региона, благодаря строительству современных теплиц пятого поколения оно выросло почти в 30 раз, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в прошлом году урожай в зимних теплицах региона обновил рекорд 2020 года. Было собрано 165,7 тысячи тонн продукции. Липецкая область удерживает лидирующие позиции в данном направлении уже на протяжении трех лет.Артамонов отметил, что в регионе сбор овощной продукции ведут четыре комплекса, расположенные в Данковском, Елецком, Хлевенском и Усманском районах. Общая площадь липецких тепличных комплексов с круглогодичным циклом выращивания увеличилась с 11,2 гектара в 2013 году до 223 гектаров в 2021 году. При этом благодаря использованию высокопродуктивных сортов и современных технологий выращивания ежегодно повышается урожайность овощных культур."Агропромышленный комплекс входит в число наиболее инновационных секторов областной экономики, но при этом сохраняет в производимых товарах и продуктах заботу и теплоту человеческих рук, богатство липецкой земли. В этом заслуга и мастерство тружеников региона", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, усманский район
10:33 03.02.2022
 

В Липецкой области производство овощей закрытого грунта выросло в 30 раз

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 3 фев - РИА Новости. В Липецкой области с 2013 года производство овощей закрытого грунта является одним из главных направлений развития АПК региона, благодаря строительству современных теплиц пятого поколения оно выросло почти в 30 раз, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в прошлом году урожай в зимних теплицах региона обновил рекорд 2020 года. Было собрано 165,7 тысячи тонн продукции. Липецкая область удерживает лидирующие позиции в данном направлении уже на протяжении трех лет.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
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Артамонов отметил, что в регионе сбор овощной продукции ведут четыре комплекса, расположенные в Данковском, Елецком, Хлевенском и Усманском районах. Общая площадь липецких тепличных комплексов с круглогодичным циклом выращивания увеличилась с 11,2 гектара в 2013 году до 223 гектаров в 2021 году. При этом благодаря использованию высокопродуктивных сортов и современных технологий выращивания ежегодно повышается урожайность овощных культур.
"Агропромышленный комплекс входит в число наиболее инновационных секторов областной экономики, но при этом сохраняет в производимых товарах и продуктах заботу и теплоту человеческих рук, богатство липецкой земли. В этом заслуга и мастерство тружеников региона", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновУсманский район
 
 
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