https://ria.ru/20220203/golova-1770853089.html

В Тульской области собака нашла в сугробе человеческую голову

В Тульской области собака нашла в сугробе человеческую голову - РИА Новости, 03.02.2022

В Тульской области собака нашла в сугробе человеческую голову

Следователи в Тульской области начали проверку в связи с обнаружением расчлененного тела мужчины – по данным СМИ, человеческую голову нашла в сугробе собака,... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T13:29

2022-02-03T13:29

2022-02-03T13:29

происшествия

россия

щекино

тульская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Следователи в Тульской области начали проверку в связи с обнаружением расчлененного тела мужчины – по данным СМИ, человеческую голову нашла в сугробе собака, поблизости обнаружили остальную часть туловища.Местный новостной портал "Мyslo" сообщил, что в городе Щекино женщина гуляла с собакой, когда та вдруг раскопала в сугробе человеческую голову. Тело мужчины нашли поблизости – на участке частного домовладения.В СУСК России по региону это РИА Новости подтвердили. "По факту смерти мужчины проводим процессуальную проверку, назначены необходимые экспертизы, в том числе устанавливаем причину смерти и личность погибшего", - сказала представитель ведомства.

https://ria.ru/20211117/peterburg-1759412004.html

россия

щекино

тульская область

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происшествия, россия, щекино, тульская область, следственный комитет россии (ск рф)