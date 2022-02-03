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В Тульской области собака нашла в сугробе человеческую голову
В Тульской области собака нашла в сугробе человеческую голову - РИА Новости, 03.02.2022
В Тульской области собака нашла в сугробе человеческую голову
Следователи в Тульской области начали проверку в связи с обнаружением расчлененного тела мужчины – по данным СМИ, человеческую голову нашла в сугробе собака,... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T13:29
2022-02-03T13:29
2022-02-03T13:29
происшествия
россия
щекино
тульская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Следователи в Тульской области начали проверку в связи с обнаружением расчлененного тела мужчины – по данным СМИ, человеческую голову нашла в сугробе собака, поблизости обнаружили остальную часть туловища.Местный новостной портал "Мyslo" сообщил, что в городе Щекино женщина гуляла с собакой, когда та вдруг раскопала в сугробе человеческую голову. Тело мужчины нашли поблизости – на участке частного домовладения.В СУСК России по региону это РИА Новости подтвердили. "По факту смерти мужчины проводим процессуальную проверку, назначены необходимые экспертизы, в том числе устанавливаем причину смерти и личность погибшего", - сказала представитель ведомства.
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происшествия, россия, щекино, тульская область, следственный комитет россии (ск рф)
В Тульской области собака нашла в сугробе человеческую голову
СК начал проверку из-за человеческой головы, найденной в сугробе в Тульской области