https://ria.ru/20220203/gilotina-1770970537.html

Путин положительно оценил работу "нормативной гильотины"

Путин положительно оценил работу "нормативной гильотины" - РИА Новости, 03.02.2022

Путин положительно оценил работу "нормативной гильотины"

"Нормативная гильотина" сработала, ликвидировано 12,5 тысячи нормативных актов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T22:02

2022-02-03T22:02

2022-02-03T22:02

деловая россия

владимир путин

россия

экономика

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. "Нормативная гильотина" сработала, ликвидировано 12,5 тысячи нормативных актов, заявил президент России Владимир Путин."Гильотина", на мой взгляд, сработала, правительство провело очень большую работу вместе с бизнесом: 12,5 тысячи нормативных актов ликвидировано, возникли, правда, новые - 400 с чем-то, - но они новые, необходимые для соответствующей регулиторики", - сказал Путин на встрече с членами "Деловой России".Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторной гильотины", предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований. Новое регулирование вступило в силу с 1 июля 2021 года.Закон "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" вводит основы государственного и муниципального контроля: он предусматривает создание новой модели управления рисками, вводит понятие контрольно-надзорного производства, закрепляющего процедуры, права и обязанности всех ключевых участников такой деятельности.Также предусматривается отказ от формата проверок как основного инструмента контроля и введение новых видов контрольных мероприятий - контрольная закупка, выездные обследования или рейд. При этом главными будут профилактические меры, такие как рекомендации, консультирование и информирование.

https://ria.ru/20220203/putin-1770947204.html

https://ria.ru/20220203/standart-1770949805.html

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деловая россия, владимир путин, россия, экономика