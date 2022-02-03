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Ростовский облсуд принял заявление о признании действий нацистов геноцидом

Ростовский облсуд принял заявление о признании действий нацистов геноцидом - РИА Новости, 03.02.2022

Ростовский облсуд принял заявление о признании действий нацистов геноцидом

Ростовский областной суд принял к рассмотрению заявление о признании геноцидом народов СССР преступлений немецко-фашистских захватчиков в Ростовской области,... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T17:57

2022-02-03T17:57

2022-02-03T17:58

происшествия

россия

ростовский областной суд

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миллеровский район

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 фев – РИА Новости. Ростовский областной суд принял к рассмотрению заявление о признании геноцидом народов СССР преступлений немецко-фашистских захватчиков в Ростовской области, где в годы Великой Отечественной войны ими было убито свыше 125 тысяч мирных граждан и военнопленных, сообщил РИА Новости представитель суда."Ростовским областным судом принято к производству заявление прокурора Ростовской области об установлении факта, имеющего юридическое значение в интересах Российской Федерации, неопределенного круга лиц – родственников мирных жителей и военнопленных, погибших на территории Ростовской области в годы Великой Отечественной войны от преступных действий немецко-фашистских захватчиков и их пособников", - сказал собеседник агентства.В правительстве Ростовской области журналистам уточнили, что судебный процесс начнется в первой декаде февраля. Точную дату первого заседания суд сообщит позже.По информации властей региона, с 2020 года на территории Ростовской области реализуется федеральный проект "Без срока давности", направленный на предание гласности фактов геноцида мирного населения в годы немецко-фашистской оккупации Ростовской области 1941-1943 годов. Так, по итогам поисковых работ в 2020-2021 годах были подняты останки 266 человек в Миллеровском районе и 169 человек в Сальском районе области.По данным Генпрокуратуры РФ, в Ростовской области в период оккупации действовали прибывшие вслед за частями вермахта специальные карательные подразделения и сформированные ими вспомогательные структуры. В 1941-1943 годах они систематически расстреливали мирных граждан, а также военнопленных Красной Армии, производили незаконные аресты советских граждан, применяли жестокие пытки и истязания, после чего арестованных убивали, а тела сбрасывали в ямы. За период временной оккупации области фашисты и их пособники уничтожили не менее 126 тысяч мирных советских граждан и военнопленных.

https://ria.ru/20220127/genotsid-1769807287.html

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