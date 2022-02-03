https://ria.ru/20220203/gaz-1770946589.html

"Газпром" не забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа"

"Газпром" не забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа" - РИА Новости, 03.02.2022

"Газпром" не забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа"

"Газпром" не забронировал на регулярной сессии аукциона мощности газопровода "Ямал — Европа" для транзита газа через Польшу в пятницу, свидетельствуют данные... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T19:25

2022-02-03T19:25

2022-02-03T20:52

экономика

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оператор гтс украины

eustream

словакия

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. "Газпром" не забронировал на регулярной сессии аукциона мощности газопровода "Ямал — Европа" для транзита газа через Польшу в пятницу, свидетельствуют данные платформы GSA Platform.В ходе аукциона "на сутки вперед" предлагалось забронировать мощность в объеме 89,1 миллиона кубометров в день на точке входа на польский участок магистрали — одного из основных маршрутов поставок газа в Европу для "Газпрома". Однако предложение осталось невостребованным."Газпром" в январе не стал бронировать мощности газопровода "Ямал — Европа" на месяц вперед, как делал в прошлом году. Однако компания все равно имеет возможность использовать магистраль в феврале, выкупая ее мощности на суточных аукционах на основе заявок потребителей.Этой схемой "Газпром" уже пользовался в декабре, когда поставки российского газа по "Ямалу — Европе" значительно снизились, а с 21 декабря магистраль перешла на работу в режиме реверса — физический поток газа пошел со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. И хотя на январь магистраль все же была забронирована "Газпромом", фактически поставок с его стороны не было, труба так и работала на реверс.Что касается транзита через Украину, то, вероятно, в пятницу он вновь снизится. На это указывают данные по ужгородскому коридору (по нему идет основной объем украинского транзита газа из России). Ранее транзит российского газа через Украину начал расти с начала прошлой недели, но со среды, 3 февраля, уменьшился.Так, текущая заявка на прокачку через станцию Вельке Капушаны, пограничный пункт между Словакией и Украиной, снижена по сравнению с заданием четверга на 16 процентов, до 45,23 миллиона кубометров, свидетельствуют данные словацкого оператора ГТС Eustream. Оперативной информации о номинациях на прокачку в точках входа в украинскую ГТС на границе с Россией на сайте "Оператора ГТС Украины" пока нет.

https://ria.ru/20220203/gaz-1770901459.html

https://ria.ru/20220203/gaz-1770882842.html

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экономика, украина, россия, европа, газпром, оператор гтс украины, eustream, словакия, германия, польша, природный газ, в мире