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Газовый гигант решил воспользоваться ситуацией в Европе
Shell захотела нарастить поставки газа в Европу в случае обострения кризиса - РИА Новости, 03.02.2022
Газовый гигант решил воспользоваться ситуацией в Европе
Нефтегазовая компания Royal Dutch Shell заявила о намерении увеличить поставки голубого топлива в Европу в случае обострения кризиса на европейских рынках,... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T16:34
2022-02-03T16:34
бен ван берден
владимир путин
москва
россия
азия
еврокомиссия
shell
экономика
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Нефтегазовая компания Royal Dutch Shell заявила о намерении увеличить поставки голубого топлива в Европу в случае обострения кризиса на европейских рынках, пишет Bloomberg."Пока что Европа еще не испытывала на себе настоящих перебоев поставок из России, даже в самые трудные с точки зрения геополитики времена. Однако если таковые действительно случатся, из-за санкций или чего-то другого, мы проявим инициативу", — заявил исполнительный директор Shell Бен ван Берден.По словам функционера, компания может использовать часть объемов, предназначенных для азиатских стран.Цены на газ начали резко расти в конце лета — начале осени и 21 декабря выросла до максимума, более 2100 долларов за тысячу кубометров. Эксперты связывают это с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к кризису.При этом, как указывал российский лидер, Москва не имеет никакого отношения к этому кризису - европейцы сами создали себе проблемы с газовыми ценами.
https://ria.ru/20220203/evropa-1770710982.html
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бен ван берден, владимир путин, москва, россия, азия, еврокомиссия, shell, экономика
16:34 03.02.2022
 
Shell захотела нарастить поставки газа в Европу в случае обострения кризиса

Shell заявила о готовности повысить поставки газа в Европу в случае обострения кризиса

© AP Photo / Matthias RietschelГазокомпрессорная станция в Германии
Газокомпрессорная станция в Германии - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© AP Photo / Matthias Rietschel
Газокомпрессорная станция в Германии
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Нефтегазовая компания Royal Dutch Shell заявила о намерении увеличить поставки голубого топлива в Европу в случае обострения кризиса на европейских рынках, пишет Bloomberg.
"Пока что Европа еще не испытывала на себе настоящих перебоев поставок из России, даже в самые трудные с точки зрения геополитики времена. Однако если таковые действительно случатся, из-за санкций или чего-то другого, мы проявим инициативу", — заявил исполнительный директор Shell Бен ван Берден.
По словам функционера, компания может использовать часть объемов, предназначенных для азиатских стран.
Цены на газ начали резко расти в конце лета — начале осени и 21 декабря выросла до максимума, более 2100 долларов за тысячу кубометров. Эксперты связывают это с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
08:00
Европа готова и дальше назло России морозить уши
Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к кризису.
При этом, как указывал российский лидер, Москва не имеет никакого отношения к этому кризису - европейцы сами создали себе проблемы с газовыми ценами.
 
Бен ван БерденВладимир ПутинМоскваРоссияАзияЕврокомиссияShellЭкономика
 
 
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