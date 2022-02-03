Газовый гигант решил воспользоваться ситуацией в Европе

Shell захотела нарастить поставки газа в Европу в случае обострения кризиса
Shell заявила о готовности повысить поставки газа в Европу в случае обострения кризиса
© AP Photo / Matthias RietschelГазокомпрессорная станция в Германии
© AP Photo / Matthias Rietschel
Газокомпрессорная станция в Германии
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Нефтегазовая компания Royal Dutch Shell заявила о намерении увеличить поставки голубого топлива в Европу в случае обострения кризиса на европейских рынках, пишет Bloomberg.
"Пока что Европа еще не испытывала на себе настоящих перебоев поставок из России, даже в самые трудные с точки зрения геополитики времена. Однако если таковые действительно случатся, из-за санкций или чего-то другого, мы проявим инициативу", — заявил исполнительный директор Shell Бен ван Берден.
По словам функционера, компания может использовать часть объемов, предназначенных для азиатских стран.
Цены на газ начали резко расти в конце лета — начале осени и 21 декабря выросла до максимума, более 2100 долларов за тысячу кубометров. Эксперты связывают это с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к кризису.
При этом, как указывал российский лидер, Москва не имеет никакого отношения к этому кризису - европейцы сами создали себе проблемы с газовыми ценами.