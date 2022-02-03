15:27 03.02.2022 (обновлено: 16:03 03.02.2022)
Нехаммер утверждает, что Россия условно заполнила газовые хранилища Европы
Канцлер Австрии Нехаммер: Россия "лишь условно" заполнила газовые хранилища в Европе
Канцлер Австрии Карл Нехаммер
ВЕНА, 3 фев — РИА Новости. Россия "лишь условно" заполнила газовые хранилища в Европе, чем спровоцировала серьезные рост цен на этот вид топлива, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.
"Очевидно, что речь идет о хорошо согласованной стратегии Российской Федерации и концерна "Газпром". Хранилища были заполнены лишь условно, что привело к тому, что цена на газ действительно драматично выросла. Снабжение обеспечено, но, конечно, из-за цены наблюдается напряженная ситуация. Газ стал дорогим как никогда", — сказал он, выступая перед депутатами Федерального совета — верхней палаты австрийского парламента.
Цены на газ начали резко расти в конце лета — начале осени и 21 декабря подскочила до максимума, более 2100 долларов за тысячу кубометров. Эксперты связывают это с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к кризису.
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При этом, как указывал президент Владимир Путин, Россия не имеет никакого отношения к этому кризису - европейцы сами создали себе проблемы с газовыми ценами.
Как пояснил вице-премьер Александр Новак пояснял, Еврокомиссия проводила целенаправленную политику на уход от долгосрочных контрактов к спотовым, но в такой ситуации поставки идут туда, где цены выше, и не дают даже среднесрочной предсказуемости. При этом Россия заявляла о готовности увеличить добычу топлива, но "Газпрому" нужны более длительные соглашения, поскольку это потребует от компании значительных инвестиций.