https://ria.ru/20220203/gaz-1770882842.html

Нехаммер утверждает, что Россия условно заполнила газовые хранилища Европы

Нехаммер утверждает, что Россия условно заполнила газовые хранилища Европы - РИА Новости, 03.02.2022

Нехаммер утверждает, что Россия условно заполнила газовые хранилища Европы

Россия "лишь условно" заполнила газовые хранилища в Европе, чем спровоцировала серьезные рост цен на этот вид топлива, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T15:27

2022-02-03T15:27

2022-02-03T16:03

экономика

владимир путин

россия

европа

газпром

еврокомиссия

австрия

карл нехаммер

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ВЕНА, 3 фев — РИА Новости. Россия "лишь условно" заполнила газовые хранилища в Европе, чем спровоцировала серьезные рост цен на этот вид топлива, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер."Очевидно, что речь идет о хорошо согласованной стратегии Российской Федерации и концерна "Газпром". Хранилища были заполнены лишь условно, что привело к тому, что цена на газ действительно драматично выросла. Снабжение обеспечено, но, конечно, из-за цены наблюдается напряженная ситуация. Газ стал дорогим как никогда", — сказал он, выступая перед депутатами Федерального совета — верхней палаты австрийского парламента.Цены на газ начали резко расти в конце лета — начале осени и 21 декабря подскочила до максимума, более 2100 долларов за тысячу кубометров. Эксперты связывают это с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к кризису.При этом, как указывал президент Владимир Путин, Россия не имеет никакого отношения к этому кризису - европейцы сами создали себе проблемы с газовыми ценами. Как пояснил вице-премьер Александр Новак пояснял, Еврокомиссия проводила целенаправленную политику на уход от долгосрочных контрактов к спотовым, но в такой ситуации поставки идут туда, где цены выше, и не дают даже среднесрочной предсказуемости. При этом Россия заявляла о готовности увеличить добычу топлива, но "Газпрому" нужны более длительные соглашения, поскольку это потребует от компании значительных инвестиций.

https://ria.ru/20220203/evropa-1770710982.html

https://ria.ru/20220201/sanktsii-1770507280.html

https://ria.ru/20220203/gaz-1770784035.html

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экономика, владимир путин, россия, европа, газпром, еврокомиссия, австрия, карл нехаммер