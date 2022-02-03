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В США объяснили, как Вашингтон обдирает Украину
В США нашли бенефициаров войны на Украине - РИА Новости, 03.02.2022
В США объяснили, как Вашингтон обдирает Украину
Американские власти используют "российскую угрозу" и нагнетание ситуации вокруг Украины для продвижения своего газа на европейских рынках, пишет журналистка... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T10:20
2022-02-03T10:20
2022-02-03T11:11
россия
восточная европа
киев
вооруженные силы украины
нато
ситуация в днр и лнр
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украина
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Американские власти используют "российскую угрозу" и нагнетание ситуации вокруг Украины для продвижения своего газа на европейских рынках, пишет журналистка Кейт Аронофф в статье для The New Republic."США имеют продолжительный опыт отсылок к "интересам национальной безопасности" для оправдания экспорта ископаемых видов топлива", — считает она.По словам Аронофф, этот прием использует уже третья президентская администрация. В пример она приводит инициативы Обамы по продвижению сланцевого газа или поддержку Южного газотранспортного коридора Байденом."Эскалация напряженности в отношениях с Россией может оказаться выгодной с точки зрения газовых интересов внутри США и за рубежом. Все труднее отделаться от ощущения, что потенциальный конфликт на Украине является не более чем обдираловкой", — подчеркивает Аронофф.Она отмечает, что американские официальные лица вместе со СМИ нагнетают ситуацию, несмотря на многочисленные сообщения из Европы и в первую очередь Украины о том, что "российская угроза" сильно преувеличена.Помимо этого, активизировались представители газовой индустрии, с энтузиазмом заговорившие о замене российского топлива американским. Среди них особо выделяются глава лоббистской ассоциации "Американский институт нефти" Майк Соммерс и генеральный директор газовой компании EQT Тоби Райс, говорится в статье.Аронофф также обратила внимание на Акт о защите суверенитета Украины, который сейчас разрабатывают в конгрессе. В нем предусмотрены не только рестрикции по отношению к России, но и меры стимулирования американских предпринимателей, в том числе из газовой сферы, с целью сотрудничества со странами Балтии.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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россия, восточная европа, киев, вооруженные силы украины, нато, ситуация в днр и лнр, в мире, украина, сша
10:20 03.02.2022 (обновлено: 11:11 03.02.2022)
В США нашли бенефициаров войны на Украине
The New Republic: власти США используют войну на Украине для продвижения своего газа
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости.
Американские власти используют "российскую угрозу" и нагнетание ситуации вокруг Украины для продвижения своего газа на европейских рынках, пишет журналистка Кейт Аронофф в статье для The New Republic
.
"США имеют продолжительный опыт отсылок к "интересам национальной безопасности" для оправдания экспорта ископаемых видов топлива", — считает она.
По словам Аронофф, этот прием использует уже третья президентская администрация. В пример она приводит инициативы Обамы по продвижению сланцевого газа или поддержку Южного газотранспортного коридора Байденом.
"Эскалация напряженности в отношениях с Россией
может оказаться выгодной с точки зрения газовых интересов внутри США
и за рубежом. Все труднее отделаться от ощущения, что потенциальный конфликт на Украине
является не более чем обдираловкой", — подчеркивает Аронофф.
Она отмечает, что американские официальные лица вместе со СМИ нагнетают ситуацию, несмотря на многочисленные сообщения из Европы и в первую очередь Украины о том, что "российская угроза" сильно преувеличена.
Помимо этого, активизировались представители газовой индустрии, с энтузиазмом заговорившие о замене российского топлива американским. Среди них особо выделяются глава лоббистской ассоциации "Американский институт нефти" Майк Соммерс и генеральный директор газовой компании EQT Тоби Райс, говорится в статье.
Аронофф также обратила внимание на Акт о защите суверенитета Украины, который сейчас разрабатывают в конгрессе. В нем предусмотрены не только рестрикции по отношению к России, но и меры стимулирования американских предпринимателей, в том числе из газовой сферы, с целью сотрудничества со странами Балтии
.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>