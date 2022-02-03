https://ria.ru/20220203/gaz-1770784035.html

Вопрос жизни: почему Украина не обойдется без России

На Украине объяснили важность закупок газа у России - РИА Новости, 03.02.2022

Вопрос жизни: почему Украина не обойдется без России

Украине необходимо заключить прямой контракт с "Газпромом" на поставки газа, так как высокие цены на "голубое топливо" сильно вредят ее экономике, такое мнение... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T07:01

2022-02-03T07:01

2022-02-03T07:01

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юрий витренко

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Украине необходимо заключить прямой контракт с "Газпромом" на поставки газа, так как высокие цены на "голубое топливо" сильно вредят ее экономике, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил украинский экономист, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич."Это важно не для "Нафтогаза", не для Зеленского и правительства – это важно для конечного потребителя… Цена (кубометра. – прим. ред.) газа конечная с НДС – 60 гривен (около 160 рублей), у нас встанет скоро вся промышленность", - предупредил эксперт.Марунич сослался на жалобы "Укртеплокоммунэнерго" на "Нафтогаз", который отказался увеличивать объемы поставок газа по фиксированной цене в 7,42 гривны (почти 20 рублей) за кубометр для нужд отопления населения, что ставит под угрозу стабильность поставок тепла и электричества в дома украинцев."И он (будет. – прим. ред.) по сорок (гривен. – прим. ред.), дорогие друзья. А что это все значит? <...> Это все удар конкурентоспособности нашей промышленности, по местным бюджетам… Нам разумно было бы вернуться к прямым договорам с "Газпромом", как та же Венгрия", - заявил Марунич.Эксперт предупредил, что "слезание с российской газовой иглы", о чем неоднократно рапортовали киевские власти, может закончиться "очень печально" для промышленности и населения Украины.Формально Киев не покупает газ в России с 2015 года, получая его по так называемому виртуальному реверсу. По этой схеме украинские потребители отбирают часть транзитного топлива, которое "Газпром" направляет в Европу. Физически он не пересекает западную границу, но оформляется как импортированный из Евросоюза. Первого февраля стало известно, что Украина впервые начала физический импорт газа из Венгрии.Как заявлял глава "Нафтогаза " Юрий Витренко, в этот отопительный сезон компания вынуждена закупать газ по любым ценам, так как собственной добычи не хватает, она намерена привлекать средства на это на международных рынках. Также в "Нафтогазе" утверждали, что прямой импорт из России поставил бы под угрозу суверенитет государства.

https://ria.ru/20220118/gaz-1768295306.html

https://ria.ru/20220121/vlozheniya-1768810922.html

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в мире, юрий витренко, россия, европа, газпром, евросоюз, нафтогаз украины, украина