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Эстония одобрила введение новых санкций против транзита белорусской нефти
Эстония одобрила введение новых санкций против транзита белорусской нефти - РИА Новости, 03.02.2022
Эстония одобрила введение новых санкций против транзита белорусской нефти
Правительство Эстонии одобрило предложение главы МИД Эвы-Марии Лийметс о введении государственных санкций в отношении транзита нефтепродуктов из Белоруссии... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T21:20
2022-02-03T21:38
в мире
белоруссия
эстония
евросоюз
мид эстонии
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 фев - РИА Новости. Правительство Эстонии одобрило предложение главы МИД Эвы-Марии Лийметс о введении государственных санкций в отношении транзита нефтепродуктов из Белоруссии через территорию республики, сообщила в четверг пресс-служба кабинета министров."Государственные санкции применяется к нефтепродуктам, произведенным на основе минеральных масел товарной группы под таможенным кодом 2707, на которую не распространяются санкции, установленные Европейским Союзом, и транзит которых до сих пор был возможен через Эстонию", - говорится в сообщении.Как заявила премьер Эстонии Кая Каллас, сегодняшнее решение правительства о введении дополнительных санкций в отношении нефтепродуктов из Белоруссии в дополнение к санкциям Евросоюза восполнит большой пробел. "Мы также обращаем внимание на этот пробел на международном уровне. Эстония предлагает ввести санкции в отношении этой группы товаров на всей территории ЕС, и я подниму этот вопрос на завтрашней встрече премьер-министров стран Балтии", - сказала Каллас.В свою очередь глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс также заявила, что санкции против нефтяного транзита следует ввести и на уровне ЕС."Если мы посмотрим на транзитный поток через Эстонию, прискорбно, что это поддерживает белорусский режим. Чтобы этот поток не двигался, я предложила ввести дополнительные санкции со стороны Эстонии. Предложение о введении санкций будет также сделано на уровне ЕС", - сообщила ЛийметсРанее газета Eesti Päevaleh заявила, что попавшая под санкции ЕС Белоруссия использует Эстонию для экспорта рекордно крупных объемов своих нефтепродуктов. Так, по данным издания, в прошлом году Эстония импортировала белорусских нефтепродуктов почти в три раза больше, чем годом ранее.
https://ria.ru/20211210/energokrizis-1762990609.html
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в мире, белоруссия, эстония, евросоюз, мид эстонии
21:20 03.02.2022 (обновлено: 21:38 03.02.2022)
 
Эстония одобрила введение новых санкций против транзита белорусской нефти

Правительство Эстонии одобрило введение новых санкций против транзита белорусской нефти

© Pixabay / pride1979Старый город в Таллине
Старый город в Таллине - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© Pixabay / pride1979
Старый город в Таллине
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 фев - РИА Новости. Правительство Эстонии одобрило предложение главы МИД Эвы-Марии Лийметс о введении государственных санкций в отношении транзита нефтепродуктов из Белоруссии через территорию республики, сообщила в четверг пресс-служба кабинета министров.
"Государственные санкции применяется к нефтепродуктам, произведенным на основе минеральных масел товарной группы под таможенным кодом 2707, на которую не распространяются санкции, установленные Европейским Союзом, и транзит которых до сих пор был возможен через Эстонию", - говорится в сообщении.
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Как заявила премьер Эстонии Кая Каллас, сегодняшнее решение правительства о введении дополнительных санкций в отношении нефтепродуктов из Белоруссии в дополнение к санкциям Евросоюза восполнит большой пробел. "Мы также обращаем внимание на этот пробел на международном уровне. Эстония предлагает ввести санкции в отношении этой группы товаров на всей территории ЕС, и я подниму этот вопрос на завтрашней встрече премьер-министров стран Балтии", - сказала Каллас.
В свою очередь глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс также заявила, что санкции против нефтяного транзита следует ввести и на уровне ЕС.
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"Если мы посмотрим на транзитный поток через Эстонию, прискорбно, что это поддерживает белорусский режим. Чтобы этот поток не двигался, я предложила ввести дополнительные санкции со стороны Эстонии. Предложение о введении санкций будет также сделано на уровне ЕС", - сообщила Лийметс
Ранее газета Eesti Päevaleh заявила, что попавшая под санкции ЕС Белоруссия использует Эстонию для экспорта рекордно крупных объемов своих нефтепродуктов. Так, по данным издания, в прошлом году Эстония импортировала белорусских нефтепродуктов почти в три раза больше, чем годом ранее.
 
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