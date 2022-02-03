21:20 03.02.2022 (обновлено: 21:38 03.02.2022)
Эстония одобрила введение новых санкций против транзита белорусской нефти
Правительство Эстонии одобрило введение новых санкций против транзита белорусской нефти
Старый город в Таллине
ХЕЛЬСИНКИ, 3 фев - РИА Новости. Правительство Эстонии одобрило предложение главы МИД Эвы-Марии Лийметс о введении государственных санкций в отношении транзита нефтепродуктов из Белоруссии через территорию республики, сообщила в четверг пресс-служба кабинета министров.
"Государственные санкции применяется к нефтепродуктам, произведенным на основе минеральных масел товарной группы под таможенным кодом 2707, на которую не распространяются санкции, установленные Европейским Союзом, и транзит которых до сих пор был возможен через Эстонию", - говорится в сообщении.
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Как заявила премьер Эстонии Кая Каллас, сегодняшнее решение правительства о введении дополнительных санкций в отношении нефтепродуктов из Белоруссии в дополнение к санкциям Евросоюза восполнит большой пробел. "Мы также обращаем внимание на этот пробел на международном уровне. Эстония предлагает ввести санкции в отношении этой группы товаров на всей территории ЕС, и я подниму этот вопрос на завтрашней встрече премьер-министров стран Балтии", - сказала Каллас.
В свою очередь глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс также заявила, что санкции против нефтяного транзита следует ввести и на уровне ЕС.
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"Если мы посмотрим на транзитный поток через Эстонию, прискорбно, что это поддерживает белорусский режим. Чтобы этот поток не двигался, я предложила ввести дополнительные санкции со стороны Эстонии. Предложение о введении санкций будет также сделано на уровне ЕС", - сообщила Лийметс
Ранее газета Eesti Päevaleh заявила, что попавшая под санкции ЕС Белоруссия использует Эстонию для экспорта рекордно крупных объемов своих нефтепродуктов. Так, по данным издания, в прошлом году Эстония импортировала белорусских нефтепродуктов почти в три раза больше, чем годом ранее.