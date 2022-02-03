https://ria.ru/20220203/estoniya-1770965770.html

Эстония одобрила введение новых санкций против транзита белорусской нефти

Эстония одобрила введение новых санкций против транзита белорусской нефти - РИА Новости, 03.02.2022

Эстония одобрила введение новых санкций против транзита белорусской нефти

Правительство Эстонии одобрило предложение главы МИД Эвы-Марии Лийметс о введении государственных санкций в отношении транзита нефтепродуктов из Белоруссии... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T21:20

2022-02-03T21:20

2022-02-03T21:38

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ХЕЛЬСИНКИ, 3 фев - РИА Новости. Правительство Эстонии одобрило предложение главы МИД Эвы-Марии Лийметс о введении государственных санкций в отношении транзита нефтепродуктов из Белоруссии через территорию республики, сообщила в четверг пресс-служба кабинета министров."Государственные санкции применяется к нефтепродуктам, произведенным на основе минеральных масел товарной группы под таможенным кодом 2707, на которую не распространяются санкции, установленные Европейским Союзом, и транзит которых до сих пор был возможен через Эстонию", - говорится в сообщении.Как заявила премьер Эстонии Кая Каллас, сегодняшнее решение правительства о введении дополнительных санкций в отношении нефтепродуктов из Белоруссии в дополнение к санкциям Евросоюза восполнит большой пробел. "Мы также обращаем внимание на этот пробел на международном уровне. Эстония предлагает ввести санкции в отношении этой группы товаров на всей территории ЕС, и я подниму этот вопрос на завтрашней встрече премьер-министров стран Балтии", - сказала Каллас.В свою очередь глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс также заявила, что санкции против нефтяного транзита следует ввести и на уровне ЕС."Если мы посмотрим на транзитный поток через Эстонию, прискорбно, что это поддерживает белорусский режим. Чтобы этот поток не двигался, я предложила ввести дополнительные санкции со стороны Эстонии. Предложение о введении санкций будет также сделано на уровне ЕС", - сообщила ЛийметсРанее газета Eesti Päevaleh заявила, что попавшая под санкции ЕС Белоруссия использует Эстонию для экспорта рекордно крупных объемов своих нефтепродуктов. Так, по данным издания, в прошлом году Эстония импортировала белорусских нефтепродуктов почти в три раза больше, чем годом ранее.

https://ria.ru/20211210/energokrizis-1762990609.html

https://ria.ru/20211228/sanktsii-1765892406.html

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в мире, белоруссия, эстония, евросоюз, мид эстонии