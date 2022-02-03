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В посольстве России прокомментировали ссылки Эстонии на Тартуский договор
В посольстве России прокомментировали ссылки Эстонии на Тартуский договор - РИА Новости, 03.02.2022
В посольстве России прокомментировали ссылки Эстонии на Тартуский договор
Постоянные ссылки эстонских властей на Тартуский мирный договор с РСФСР 1920 года, согласно которому часть Ленинградской и Псковской областей отошли Эстонии,... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T14:26
2022-02-03T14:26
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 фев - РИА Новости. Постоянные ссылки эстонских властей на Тартуский мирный договор с РСФСР 1920 года, согласно которому часть Ленинградской и Псковской областей отошли Эстонии, тормозят развитие конструктивного межгосударственного диалога, говорится в опубликованном в четверг заявлении посольства России в Таллине.Посольство обратило внимание на заявления министра иностранных дел Эстонии Эвы-Марии Лийметс, которая заявила, что Тартуский мирный договор остается действующим."Постоянные ссылки на Тартуский мирный договор тормозят развитие конструктивного межгосударственного диалога, в том числе препятствуя ратификации российско-эстонских пограндоговоров", - говорится в заявлении посольства.Подписанный 2 февраля 1920 года договор стал правовой основой отношений между РСФСР и Эстонской Республикой на два десятилетия, сыграв важную роль в их международном признании, отмечает российское дипведомство."Однако, одна из его сторон, а именно Эстонская Республика, утратила статус субъекта международного права в 1940 году ввиду вхождения в состав СССР. Таким образом, обе стороны, подписавшие документ, оказались в составе одного субъекта международного права, и Тартуский мирный договор потерял свою юридическую силу. Его нет в реестре международных договоров ООН. В настоящее время данный документ принадлежит истории", - подчеркнули российские дипломаты.Между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. Первоначально пограничный договор был подписан в 2005 году в Москве. Однако эстонская сторона при его ратификации включила в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора, на основании которого проходила довоенная граница. Москва расценила этот шаг как попытку Таллина зарезервировать в будущем право на территориальные притязания и отозвала свою подпись.Тартуский мирный договор был заключен 2 февраля 1920 года. Согласно договору, Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии, также была установлена линия государственной границы между двумя странами. По договору к Эстонии отошла часть Псковской губернии (так называемый Печорский край, ныне Печорский район Псковской области России), территории на правобережье реки Нарова (Нарва, ныне территории в Ленинградской области). В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.В 2014 году главами МИД двух стран был подписан новый договор. Этот документ должен быть ратифицирован парламентами обоих государств.
https://ria.ru/20220131/nato-1770381769.html
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в мире, россия, рсфср, оон, москва, эстония
14:26 03.02.2022
 
В посольстве России прокомментировали ссылки Эстонии на Тартуский договор

Посольство России: ссылки Эстонии на Тартуский мирный договор тормозят развитие диалога

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаги на здании посольства Эстонии в Москве
Флаги на здании посольства Эстонии в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги на здании посольства Эстонии в Москве
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 фев - РИА Новости. Постоянные ссылки эстонских властей на Тартуский мирный договор с РСФСР 1920 года, согласно которому часть Ленинградской и Псковской областей отошли Эстонии, тормозят развитие конструктивного межгосударственного диалога, говорится в опубликованном в четверг заявлении посольства России в Таллине.
Посольство обратило внимание на заявления министра иностранных дел Эстонии Эвы-Марии Лийметс, которая заявила, что Тартуский мирный договор остается действующим.
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"Постоянные ссылки на Тартуский мирный договор тормозят развитие конструктивного межгосударственного диалога, в том числе препятствуя ратификации российско-эстонских пограндоговоров", - говорится в заявлении посольства.
Подписанный 2 февраля 1920 года договор стал правовой основой отношений между РСФСР и Эстонской Республикой на два десятилетия, сыграв важную роль в их международном признании, отмечает российское дипведомство.
"Однако, одна из его сторон, а именно Эстонская Республика, утратила статус субъекта международного права в 1940 году ввиду вхождения в состав СССР. Таким образом, обе стороны, подписавшие документ, оказались в составе одного субъекта международного права, и Тартуский мирный договор потерял свою юридическую силу. Его нет в реестре международных договоров ООН. В настоящее время данный документ принадлежит истории", - подчеркнули российские дипломаты.
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Между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. Первоначально пограничный договор был подписан в 2005 году в Москве. Однако эстонская сторона при его ратификации включила в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора, на основании которого проходила довоенная граница. Москва расценила этот шаг как попытку Таллина зарезервировать в будущем право на территориальные притязания и отозвала свою подпись.
Тартуский мирный договор был заключен 2 февраля 1920 года. Согласно договору, Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии, также была установлена линия государственной границы между двумя странами. По договору к Эстонии отошла часть Псковской губернии (так называемый Печорский край, ныне Печорский район Псковской области России), территории на правобережье реки Нарова (Нарва, ныне территории в Ленинградской области). В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.
В 2014 году главами МИД двух стран был подписан новый договор. Этот документ должен быть ратифицирован парламентами обоих государств.
 
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