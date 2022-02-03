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ГК "Промомед" ожидает, что "Эсперавир" войдет в перечень ЖНВЛП
ГК "Промомед" ожидает, что "Эсперавир" войдет в перечень ЖНВЛП - РИА Новости, 03.02.2022
ГК "Промомед" ожидает, что "Эсперавир" войдет в перечень ЖНВЛП
Компания "Промомед", которая выпустила новый препарат от коронавирусной инфекции "Эсперавир", ожидает, что лекарство войдет в перечень жизненно необходимых и... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T21:26
2022-02-03T21:26
2022-02-03T21:30
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости, Светлана Задера. Компания "Промомед", которая выпустила новый препарат от коронавирусной инфекции "Эсперавир", ожидает, что лекарство войдет в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Препарат для лечения COVID-19"Эсперавир" (международное непатентованное наименование "Молнупиравир") 3 февраля получил постоянную регистрацию Минздрава РФ."Молнупиравир включен в 14-ю версию рекомендаций Минздрава по лечению COVID-19 от 28.12.21 год. "Эсперавир" зарегистрирован, ожидается включение препарата в список ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов - ред.)", — рассказали в компании.В 2020 году "Промомед" начал выпускать препарат для лечения COVID-19 "Арепливир" (международное непатентованное наименование "Фавипиравир") в форме таблеток. В ноябре компания сообщила о регистрации в РФ первого отечественного инъекционного препарата для лечения COVID-19 "Арепливир". Лекарства производятся на заводе "Биохимик" в Саранске (входит в группу "Промомед").
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общество, здоровье - общество, промомед, коронавирус в россии, россия, коронавирус covid-19
21:26 03.02.2022 (обновлено: 21:30 03.02.2022)
ГК "Промомед" ожидает, что "Эсперавир" войдет в перечень ЖНВЛП
ГК "Промомед" ожидает, что препарат от COVID-19 "Эсперавир" войдет в перечень ЖНВЛП