https://ria.ru/20220203/esperavir-1770966298.html

ГК "Промомед" ожидает, что "Эсперавир" войдет в перечень ЖНВЛП

ГК "Промомед" ожидает, что "Эсперавир" войдет в перечень ЖНВЛП - РИА Новости, 03.02.2022

ГК "Промомед" ожидает, что "Эсперавир" войдет в перечень ЖНВЛП

Компания "Промомед", которая выпустила новый препарат от коронавирусной инфекции "Эсперавир", ожидает, что лекарство войдет в перечень жизненно необходимых и... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T21:26

2022-02-03T21:26

2022-02-03T21:30

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости, Светлана Задера. Компания "Промомед", которая выпустила новый препарат от коронавирусной инфекции "Эсперавир", ожидает, что лекарство войдет в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Препарат для лечения COVID-19"Эсперавир" (международное непатентованное наименование "Молнупиравир") 3 февраля получил постоянную регистрацию Минздрава РФ."Молнупиравир включен в 14-ю версию рекомендаций Минздрава по лечению COVID-19 от 28.12.21 год. "Эсперавир" зарегистрирован, ожидается включение препарата в список ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов - ред.)", — рассказали в компании.В 2020 году "Промомед" начал выпускать препарат для лечения COVID-19 "Арепливир" (международное непатентованное наименование "Фавипиравир") в форме таблеток. В ноябре компания сообщила о регистрации в РФ первого отечественного инъекционного препарата для лечения COVID-19 "Арепливир". Лекарства производятся на заводе "Биохимик" в Саранске (входит в группу "Промомед").

https://ria.ru/20220203/krov-1770931674.html

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