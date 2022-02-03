https://ria.ru/20220203/esperavir-1770960951.html

В ГК "Промомед" ожидают, что "Эсперавиром" заинтересуются около 50 стран

В ГК "Промомед" ожидают, что "Эсперавиром" заинтересуются около 50 стран - РИА Новости, 03.02.2022

В ГК "Промомед" ожидают, что "Эсперавиром" заинтересуются около 50 стран

Председатель совета директоров ГК "Промомед" Петр Белый считает, что новым препаратом от коронавирусной инфекции "Эсперавиром" зарубежные страны заинтересуются... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T20:55

2022-02-03T20:55

2022-02-03T20:55

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости, Светлана Задера. Председатель совета директоров ГК "Промомед" Петр Белый считает, что новым препаратом от коронавирусной инфекции "Эсперавиром" зарубежные страны заинтересуются так же, как "Арепливиром".Ранее в компании сообщали РИА Новости, что "Арепливиром" заинтересованы порядка 50 стран."Пока преждевременно об этом говорить, поскольку препарат только что появился", - ответил Белый на вопрос журналиста об экспорте "Эсперавира". "Думаю, что такой интерес мы вскоре увидим, подобно тому, какой интерес к экспорту мы увидели у "Арепливира" после его появления", — рассказал он РИА Новости.Препарат для лечения COVID-19 "Эсперавир" (международное непатентованное наименование "Молнупиравир") 3 февраля получил постоянную регистрацию Минздрава РФ. Ранее РИА Новости в пресс-службе "Промомеда" рассказали, что "Эсперавир" будут производить на заводе "Биохимик" в Республике Мордовия.В 2020 году "Промомед" начал выпускать препарат для лечения COVID-19 "Арепливир" (международное непатентованное наименование "Фавипиравир") в форме таблеток. В ноябре компания сообщила о регистрации в РФ первого отечественного инъекционного препарата для лечения COVID-19 "Арепливир". Лекарства производятся на заводе "Биохимик" в Саранске (входит в группу "Промомед").

https://ria.ru/20220203/omikron-1770789907.html

https://ria.ru/20220203/krov-1770931674.html

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здоровье - общество, промомед, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19