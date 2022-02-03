https://ria.ru/20220203/esperavir-1770956555.html

"Эсперавир" подходит для всех категорий пациентов, сообщил производитель

"Эсперавир" подходит для всех категорий пациентов, сообщил производитель - РИА Новости, 03.02.2022

"Эсперавир" подходит для всех категорий пациентов, сообщил производитель

Новый препарат от коронавирусной инфекции "Эсперавир" подходит всем категориям граждан, лекарство обеспечивает быстрое выздоровление без осложнений, рассказал... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T20:30

2022-02-03T20:30

2022-02-03T21:39

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости, Светлана Задера. Новый препарат от коронавирусной инфекции "Эсперавир" подходит всем категориям граждан, лекарство обеспечивает быстрое выздоровление без осложнений, рассказал РИА Новости председатель совета директоров ГК "Промомед" Петр Белый."Препарат подходит для всех категорий граждан. Ключ к терапии прямого действия - раннее начало терапии. Всем абсолютно пациентам, в том числе с хроническими заболеваниями, с коморбидными состояниями или без таковых, ранняя терапия обеспечивает наиболее благоприятное течение и исход заболевания. То есть быстрое выздоровление и непереход заболевания на следующую стадию, и снижение риска госпитализации", - рассказал Белый.Компания "Промомед" опубликует клинические исследования нового препарата от коронавирусной инфекции "Эсперавир", рассказал РИА Новости председатель совета директоров ГК "Промомед" Петр Белый.Препарат для лечения COVID-19 "Эсперавир" (международное непатентованное наименование "Молнупиравир") 3 февраля получил постоянную регистрацию Минздрава РФ. Ранее РИА Новости в пресс-службе "Промомеда" рассказали, что "Эсперавир" будут производить на заводе "Биохимик" в Республике Мордовия."Сейчас на нашем сайте можно ознакомиться с результатами клинических исследований "Арепливира" - и его таблеточной формы, и инъекционной. Также мы сделаем доступным для всех желающих и специалистов данные клинических исследований по "Эсперавиру", - добавил он.Клинические исследования нового препарата от коронавирусной инфекции "Эсперавир" прошли в 16 медицинских учреждениях в России, в том числе в Москве, Петербурге, Ярославле, а также в Мордовии, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "Промомед"."Эсперавир" - препарат с оригинальной технологией – прошел все стадии клинической апробации. Он был полностью изучен в рамках мультицентрового клинического исследования, проведенного с декабря 2021 года в шестнадцати медицинских учреждениях по всей стране, включая Москву, Республику Мордовия, Ярославль, Смоленск, Рязань, Киров, Санкт-Петербург, Иваново, Воронеж и другие", — рассказал собеседник.В 2020 году "Промомед" начал выпускать препарат для лечения COVID-19 "Арепливир" (международное непатентованное наименование "Фавипиравир") в форме таблеток. В ноябре компания сообщила о регистрации в РФ первого отечественного инъекционного препарата для лечения COVID-19 "Арепливир". Лекарства производятся на заводе "Биохимик" в Саранске (входит в группу "Промомед").

https://ria.ru/20220203/krov-1770931674.html

https://ria.ru/20220203/omikron-1770789907.html

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общество, здоровье - общество, промомед, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19