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Что делать, если экран смартфона треснул
Эксперт дал совет, что делать, если экран смартфона дал трещину - РИА Новости, 03.02.2022
Что делать, если экран смартфона треснул
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ни один смартфон не застрахован от ударов и падений. Что делать, если на экране вашего гаджета появилась трещина, рассказал в... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T04:09
2022-02-03T04:09
технологии
сергей половников
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ни один смартфон не застрахован от ударов и падений. Что делать, если на экране вашего гаджета появилась трещина, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель агентства Content-review.com Сергей Половников.Во многих случаях последствия повреждения могут оказаться незначительными, устройство будет выглядеть не так красиво, как раньше, но на его функционирование "разбитый" экран никак не повлияет, считает эксперт.Однако нужно иметь в виду, что подобный изъян может сделать устройство уязвимым для воздействия влаги, продолжил он."Любая трещина нарушит целостность корпуса, и, если ваш телефон обладает водозащитой, в таком случае ни о какой водостойкости речь уже не идет, поэтому лучше сразу заменить защитное стекло", – посоветовал Половников.Покупка и установка нового защитного стекла – не самый худший вариант. Если после падения смартфона придется заменить матрицу экрана, это обойдется намного дороже, предупредил эксперт. Он перечислил признаки, указывающие на необходимость такого ремонта."Если же на экране появляются какие-то искажения, странные пятна, пиксели, квадраты, нужно срочно обратиться в сервис и, скорее всего, придется заменить матрицу экрана. Это может стоить до 20-30 процентов от стоимости самого смартфона", – уточнил Сергей Половников в интервью радио Sputnik.Ремонтировать устройство следует только в авторизованном сервисном центре, где предлагаются "стабильные, четкие расценки", уверен эксперт.
https://ria.ru/20220129/parol-1770087898.html
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технологии, сергей половников
04:09 03.02.2022
 
Эксперт дал совет, что делать, если экран смартфона дал трещину

Эксперт Половников посоветовал заменить защитное стекло, если экран смартфона треснул

© Depositphotos / Andrey PopovДевушка держит смартфон с разбитым экраном
Девушка держит смартфон с разбитым экраном - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© Depositphotos / Andrey Popov
Девушка держит смартфон с разбитым экраном
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ни один смартфон не застрахован от ударов и падений. Что делать, если на экране вашего гаджета появилась трещина, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель агентства Content-review.com Сергей Половников.
Во многих случаях последствия повреждения могут оказаться незначительными, устройство будет выглядеть не так красиво, как раньше, но на его функционирование "разбитый" экран никак не повлияет, считает эксперт.
"То, что обычно называют разбитым экраном, – это чаще всего разбитое защитное стекло, но не то, которое вы сами наклеиваете на устройство, а стекло, которое является частью смартфона. Это не очень эстетично, но таким смартфоном вполне можно пользоваться, если экран работает и нет изменений в картинке", – объяснил Половников.
Однако нужно иметь в виду, что подобный изъян может сделать устройство уязвимым для воздействия влаги, продолжил он.
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"Любая трещина нарушит целостность корпуса, и, если ваш телефон обладает водозащитой, в таком случае ни о какой водостойкости речь уже не идет, поэтому лучше сразу заменить защитное стекло", – посоветовал Половников.
Покупка и установка нового защитного стекла – не самый худший вариант. Если после падения смартфона придется заменить матрицу экрана, это обойдется намного дороже, предупредил эксперт. Он перечислил признаки, указывающие на необходимость такого ремонта.
"Если же на экране появляются какие-то искажения, странные пятна, пиксели, квадраты, нужно срочно обратиться в сервис и, скорее всего, придется заменить матрицу экрана. Это может стоить до 20-30 процентов от стоимости самого смартфона", – уточнил Сергей Половников в интервью радио Sputnik.
Ремонтировать устройство следует только в авторизованном сервисном центре, где предлагаются "стабильные, четкие расценки", уверен эксперт.
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ТехнологииСергей Половников
 
 
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