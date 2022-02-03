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В DW получили уведомление о необходимости закрыть офис к 9:00 пятницы

В DW получили уведомление о необходимости закрыть офис к 9:00 пятницы - РИА Новости, 03.02.2022

В DW получили уведомление о необходимости закрыть офис к 9:00 пятницы

Шеф московского офиса Deutsche Welle Юрий Решето заявил, что получил официальное письмо от МИД РФ о необходимости закрыть бюро до 9 утра пятницы и вернуть... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T20:25

2022-02-03T20:25

2022-02-03T20:45

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Шеф московского офиса Deutsche Welle Юрий Решето заявил, что получил официальное письмо от МИД РФ о необходимости закрыть бюро до 9 утра пятницы и вернуть аккредитации сотрудников.Ранее Россия в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала RT DE ввела ряд мер против германской телерадиокомпании, а именно закрыла корпункт в РФ, аннулировала аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle и прекратила спутниковое и иное вещание канала, а также инициировала процедуру рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle иноагентом."Я получил официальное письмо от МИД РФ, в котором меня как главу бюро официально информировали о необходимости закрыть (офис) завтра с 9 утра... Мы знаем от властей, что нам нужно сдать наши аккредитации в МИД РФ завтра в течение дня", - заявил Решето в интервью, опубликованном на сайте телерадиокомпании.Он отметил, что пока не знает, когда ему и его коллегам из Германии нужно будет покинуть Россию.По его словам, решение властей РФ о закрытии корпункта стало для них "неожиданным". Решето отметил, что они ожидали ответных мер со стороны РФ, но не думали, что они будут "такими жесткими".Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.

https://ria.ru/20220203/rt-1770910064.html

https://ria.ru/20220203/zakharova-1770945723.html

https://ria.ru/20220203/mery-1770927999.html

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в мире, россия, германия, rt deutsch, deutsche welle