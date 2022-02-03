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В DW получили уведомление о необходимости закрыть офис к 9:00 пятницы
В DW получили уведомление о необходимости закрыть офис к 9:00 пятницы - РИА Новости, 03.02.2022
В DW получили уведомление о необходимости закрыть офис к 9:00 пятницы
Шеф московского офиса Deutsche Welle Юрий Решето заявил, что получил официальное письмо от МИД РФ о необходимости закрыть бюро до 9 утра пятницы и вернуть... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T20:25
2022-02-03T20:45
в мире
россия
германия
rt deutsch
deutsche welle
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Шеф московского офиса Deutsche Welle Юрий Решето заявил, что получил официальное письмо от МИД РФ о необходимости закрыть бюро до 9 утра пятницы и вернуть аккредитации сотрудников.Ранее Россия в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала RT DE ввела ряд мер против германской телерадиокомпании, а именно закрыла корпункт в РФ, аннулировала аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle и прекратила спутниковое и иное вещание канала, а также инициировала процедуру рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle иноагентом."Я получил официальное письмо от МИД РФ, в котором меня как главу бюро официально информировали о необходимости закрыть (офис) завтра с 9 утра... Мы знаем от властей, что нам нужно сдать наши аккредитации в МИД РФ завтра в течение дня", - заявил Решето в интервью, опубликованном на сайте телерадиокомпании.Он отметил, что пока не знает, когда ему и его коллегам из Германии нужно будет покинуть Россию.По его словам, решение властей РФ о закрытии корпункта стало для них "неожиданным". Решето отметил, что они ожидали ответных мер со стороны РФ, но не думали, что они будут "такими жесткими".Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.
https://ria.ru/20220203/rt-1770910064.html
https://ria.ru/20220203/zakharova-1770945723.html
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в мире, россия, германия, rt deutsch, deutsche welle
20:25 03.02.2022 (обновлено: 20:45 03.02.2022)
 
В DW получили уведомление о необходимости закрыть офис к 9:00 пятницы

Шеф DW в Москве Решето получил уведомление о необходимости закрыть офис к 9:00 пятницы

CC BY-SA 2.0 / DW/M.Müller / News StudioСтудия телеканала Deutsche Welle
Студия телеканала Deutsche Welle - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
CC BY-SA 2.0 / DW/M.Müller / News Studio
Студия телеканала Deutsche Welle
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Шеф московского офиса Deutsche Welle Юрий Решето заявил, что получил официальное письмо от МИД РФ о необходимости закрыть бюро до 9 утра пятницы и вернуть аккредитации сотрудников.
Ранее Россия в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала RT DE ввела ряд мер против германской телерадиокомпании, а именно закрыла корпункт в РФ, аннулировала аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle и прекратила спутниковое и иное вещание канала, а также инициировала процедуру рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle иноагентом.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
16:54Медиавойны
Симоньян поблагодарила власти России за ответ на меры Германии против RT DE
"Я получил официальное письмо от МИД РФ, в котором меня как главу бюро официально информировали о необходимости закрыть (офис) завтра с 9 утра... Мы знаем от властей, что нам нужно сдать наши аккредитации в МИД РФ завтра в течение дня", - заявил Решето в интервью, опубликованном на сайте телерадиокомпании.
Он отметил, что пока не знает, когда ему и его коллегам из Германии нужно будет покинуть Россию.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
19:21
Захарова прокомментировала реакцию ФРГ на российские меры против DW
По его словам, решение властей РФ о закрытии корпункта стало для них "неожиданным". Решето отметил, что они ожидали ответных мер со стороны РФ, но не думали, что они будут "такими жесткими".
Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.
Стенд телеканала Deutsche Welle - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
17:58
Немецкий союз журналистов выступил с заявлением после мер России против DW
 
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