СБУ задержала гражданина ЛНР на пункте пропуска в Донбассе
Народная милиция ЛНР: СБУ задержала луганчанина на пункте пропуска в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАвтомобиль миссии ОБСЕ в районе временного пункта пропуска "Станица Луганская" между Украиной и Луганской народной республикой
Автомобиль миссии ОБСЕ в районе временного пункта пропуска "Станица Луганская" между Украиной и Луганской народной республикой
ЛУГАНСК, 3 фев – РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила Службу безопасности Украины в задержании жителя ЛНР на пункте пропуска в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.
По его словам, задержанный находился в розыске на подконтрольной Киеву территории за совершенный в 2012 году разбой. Официальный представитель Народной милиции ЛНР пояснил, что за несколько недель до задержания с мужчиной связался человек, представившийся сотрудником украинских правоохранительных органов, который пообещал помощь в уклонении от уголовной ответственности при возвращении.
"Однако, перейдя пункт пропуска, его сразу задержали украинские пограничники и передали СБУ. Оказывая психологическое и физическое воздействие на гражданское лицо, сотрудники СБУ добились от него лживых признательных показаний о прохождении военной службы в Народной милиции, а также сведений, дискредитирующих командование Народной милиции и руководство республики", - добавил Филипоненко. Он подчеркнул, что, по данным Народной милиции, полученные под давлением признания представители Киева намерены использовать в рамках информационной кампании против республик Донбасса.
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По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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