https://ria.ru/20220203/donbass-1770927651.html

СБУ задержала гражданина ЛНР на пункте пропуска в Донбассе

СБУ задержала гражданина ЛНР на пункте пропуска в Донбассе - РИА Новости, 03.02.2022

СБУ задержала гражданина ЛНР на пункте пропуска в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила Службу безопасности Украины в задержании жителя ЛНР на пункте пропуска в Донбассе,... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T17:58

2022-02-03T17:58

2022-02-03T17:58

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ЛУГАНСК, 3 фев – РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила Службу безопасности Украины в задержании жителя ЛНР на пункте пропуска в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко."Сотрудниками Государственной пограничной службы Украины 1 февраля при пересечении границы через официальный пункт пропуска был задержан гражданин ЛНР, пожелавший увидеть свою родную дочь, проживающую в Харькове", - заявил Филипоненко.По его словам, задержанный находился в розыске на подконтрольной Киеву территории за совершенный в 2012 году разбой. Официальный представитель Народной милиции ЛНР пояснил, что за несколько недель до задержания с мужчиной связался человек, представившийся сотрудником украинских правоохранительных органов, который пообещал помощь в уклонении от уголовной ответственности при возвращении."Однако, перейдя пункт пропуска, его сразу задержали украинские пограничники и передали СБУ. Оказывая психологическое и физическое воздействие на гражданское лицо, сотрудники СБУ добились от него лживых признательных показаний о прохождении военной службы в Народной милиции, а также сведений, дискредитирующих командование Народной милиции и руководство республики", - добавил Филипоненко. Он подчеркнул, что, по данным Народной милиции, полученные под давлением признания представители Киева намерены использовать в рамках информационной кампании против республик Донбасса.По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220121/lnr-1768990504.html

https://ria.ru/20211225/lnr-1765498282.html

https://ria.ru/20211014/lnr-1754632830.html

украина

луганская народная республика

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в мире, служба безопасности украины, украина, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр