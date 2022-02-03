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Киев просит негласно призвать иностранцев покинуть Донбасс, заявили в ДНР
Киев просит негласно призвать иностранцев покинуть Донбасс, заявили в ДНР - РИА Новости, 03.02.2022
Киев просит негласно призвать иностранцев покинуть Донбасс, заявили в ДНР
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что МИД Украины просит диппредставительства проинформировать иностранцев... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T11:04
2022-02-03T11:04
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
украина
мид украины
россия
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что МИД Украины просит диппредставительства проинформировать иностранцев о необходимости в кратчайшие сроки покинуть зону конфликта в Донбассе."МИД Украины просит дипломатические представительства негласно проинформировать граждан иностранных государств о необходимости в кратчайшие сроки покинуть зону проведения операции объединенных сил в Донбассе. Ряд западных стран уже объявили об эвакуации сотрудников дипломатических миссий", - сказал журналистам представитель ведомства.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, украина, мид украины, россия
11:04 03.02.2022
 
Киев просит негласно призвать иностранцев покинуть Донбасс, заявили в ДНР

Народная милиция ДНР: Украина просит дипломатов призвать иностранцев покинуть Донбасс

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинский военный на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинский военный на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинский военный на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что МИД Украины просит диппредставительства проинформировать иностранцев о необходимости в кратчайшие сроки покинуть зону конфликта в Донбассе.
"МИД Украины просит дипломатические представительства негласно проинформировать граждан иностранных государств о необходимости в кратчайшие сроки покинуть зону проведения операции объединенных сил в Донбассе. Ряд западных стран уже объявили об эвакуации сотрудников дипломатических миссий", - сказал журналистам представитель ведомства.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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