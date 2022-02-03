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ДНР использует все инструменты, чтобы не допустить боев, заявила глава МИД
ДНР использует все инструменты, чтобы не допустить боев, заявила глава МИД - РИА Новости, 03.02.2022
ДНР использует все инструменты, чтобы не допустить боев, заявила глава МИД
Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что республика прилагает все усилия и... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T09:04
2022-02-03T10:07
в мире
мид днр
ситуация в днр и лнр
наталья никонорова
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что республика прилагает все усилия и использует все имеющиеся инструменты, чтобы не допустить возобновления боевых действий в Донбассе.Ранее Донецк и Луганск заявляли о том, что Киев готовит провокации в Донбассе, чтобы развязать полномасштабные боевые действия. В Народной милиции ДНР отмечали, что украинские силовики готовятся к наступлению в Донбассе."Для Донбасса очевидно, что новые боевые действия – это новые жертвы. Именно поэтому мы прикладываем все усилия, используем все инструменты, которые есть у нас в наличии, чтобы не допустить такого развития ситуации. Надеемся, она останется в дипломатическом русле, русле переговоров", - сказала в интервью РИА Новости Никонорова.Читайте полный текст интервью Натальи Никоноровой &gt;&gt;
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в мире, мид днр, ситуация в днр и лнр, наталья никонорова, киев, оон, нато, москва, россия
09:04 03.02.2022 (обновлено: 10:07 03.02.2022)
 
ДНР использует все инструменты, чтобы не допустить боев, заявила глава МИД

Глава МИД Никонорова: ДНР использует все инструменты, чтобы не допустить боев в Донбассе

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что республика прилагает все усилия и использует все имеющиеся инструменты, чтобы не допустить возобновления боевых действий в Донбассе.
Ранее Донецк и Луганск заявляли о том, что Киев готовит провокации в Донбассе, чтобы развязать полномасштабные боевые действия. В Народной милиции ДНР отмечали, что украинские силовики готовятся к наступлению в Донбассе.
"Для Донбасса очевидно, что новые боевые действия – это новые жертвы. Именно поэтому мы прикладываем все усилия, используем все инструменты, которые есть у нас в наличии, чтобы не допустить такого развития ситуации. Надеемся, она останется в дипломатическом русле, русле переговоров", - сказала в интервью РИА Новости Никонорова.
Читайте полный текст интервью Натальи Никоноровой >>
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 15:53
Гаврилов призвал Киев отказаться от нагнетания обстановки в Донбассе
 
В миреМИД ДНРСитуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваКиевООННАТОМоскваРоссия
 
 
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