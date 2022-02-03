Тешившегося иллюзиями украинского министра вразумили

Пушков резко ответил на высказывания главы МИД Украины
Сенатор Пушков заявил о "заблуждении" МИД Украины по вопросу особого статуса Донбасса
Cенатор Алексей Пушков
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об особом статусе Донбасса.
Ранее министр заявил в интервью изданию Rzeczpospolita, что регион не получит особого статуса и права вето.
Как напомнил Пушков, особый статус Донбасса предписан Минскими соглашениями. "То есть в очередной раз Киев отказывается их выполнять. А в Киеве вообще заметили, что восточная часть Донбасса уже де-факто имеет особый статус, а отношения к Украине не имеет, разве что чисто теоретическое?" – написал сенатор в своем Telegram-канале.
По его словам, в МИД Украины "отчего-то считают", что именно там решают, давать особый статус региону или нет. "Они заблуждаются: в жизни все происходит иначе", - подытожил Пушков.
Верховная рада приняла Закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу. Украинский парламент периодически продлевает срок его действия, в последний раз это было сделано до 31 декабря 2021 года.
В Минских соглашениях закреплено, что Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. В соответствии с принятым Радой документом, эти территории получат его только после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Киев также настаивает на выводе "незаконных формирований" с этих территорий для вступления закона в силу.
Россия неоднократно обращала внимание США и европейских стран, что украинские власти всячески пытаются саботировать выполнение минских договоренностей. При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Несколько дней назад секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предостерег Запад от принуждения Киева к выполнению Минских соглашений, отметив, что это приведет к разрушению страны. В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что страна должна их соблюдать.