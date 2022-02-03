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https://ria.ru/20220203/donbass-1770769836.html
Тешившегося иллюзиями украинского министра вразумили
Пушков резко ответил на высказывания главы МИД Украины - РИА Новости, 03.02.2022
Тешившегося иллюзиями украинского министра вразумили
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об особом статусе Донбасса. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T00:50
2022-02-03T00:50
в мире
владимир зеленский
алексей данилов
россия
сша
мид украины
верховная рада украины
алексей пушков
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об особом статусе Донбасса.Ранее министр заявил в интервью изданию Rzeczpospolita, что регион не получит особого статуса и права вето.Как напомнил Пушков, особый статус Донбасса предписан Минскими соглашениями. "То есть в очередной раз Киев отказывается их выполнять. А в Киеве вообще заметили, что восточная часть Донбасса уже де-факто имеет особый статус, а отношения к Украине не имеет, разве что чисто теоретическое?" – написал сенатор в своем Telegram-канале.По его словам, в МИД Украины "отчего-то считают", что именно там решают, давать особый статус региону или нет. "Они заблуждаются: в жизни все происходит иначе", - подытожил Пушков.Верховная рада приняла Закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу. Украинский парламент периодически продлевает срок его действия, в последний раз это было сделано до 31 декабря 2021 года.В Минских соглашениях закреплено, что Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. В соответствии с принятым Радой документом, эти территории получат его только после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Киев также настаивает на выводе "незаконных формирований" с этих территорий для вступления закона в силу.Россия неоднократно обращала внимание США и европейских стран, что украинские власти всячески пытаются саботировать выполнение минских договоренностей. При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Несколько дней назад секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предостерег Запад от принуждения Киева к выполнению Минских соглашений, отметив, что это приведет к разрушению страны. В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что страна должна их соблюдать.
https://ria.ru/20220202/ritorika-1770759510.html
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в мире, владимир зеленский, алексей данилов, россия, сша, мид украины, верховная рада украины, алексей пушков, донбасс, украина
00:50 03.02.2022
 
Пушков резко ответил на высказывания главы МИД Украины

Сенатор Пушков заявил о "заблуждении" МИД Украины по вопросу особого статуса Донбасса

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкCенатор Алексей Пушков
Cенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Cенатор Алексей Пушков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об особом статусе Донбасса.
Ранее министр заявил в интервью изданию Rzeczpospolita, что регион не получит особого статуса и права вето.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
Вчера, 21:46
Риторика Киева показывает желание Украины выйти из "Минска", заявили в ЛНР
Как напомнил Пушков, особый статус Донбасса предписан Минскими соглашениями. "То есть в очередной раз Киев отказывается их выполнять. А в Киеве вообще заметили, что восточная часть Донбасса уже де-факто имеет особый статус, а отношения к Украине не имеет, разве что чисто теоретическое?" – написал сенатор в своем Telegram-канале.
По его словам, в МИД Украины "отчего-то считают", что именно там решают, давать особый статус региону или нет. "Они заблуждаются: в жизни все происходит иначе", - подытожил Пушков.
Верховная рада приняла Закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу. Украинский парламент периодически продлевает срок его действия, в последний раз это было сделано до 31 декабря 2021 года.
В Минских соглашениях закреплено, что Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. В соответствии с принятым Радой документом, эти территории получат его только после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Киев также настаивает на выводе "незаконных формирований" с этих территорий для вступления закона в силу.
Россия неоднократно обращала внимание США и европейских стран, что украинские власти всячески пытаются саботировать выполнение минских договоренностей. При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Несколько дней назад секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предостерег Запад от принуждения Киева к выполнению Минских соглашений, отметив, что это приведет к разрушению страны. В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что страна должна их соблюдать.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
1 февраля, 23:07
США не заинтересованы в разрешении кризиса на Донбассе, предположил Небензя
 
В миреВладимир ЗеленскийАлексей ДаниловРоссияСШАМИД УкраиныВерховная Рада УкраиныАлексей ПушковДонбассУкраина
 
 
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