https://ria.ru/20220203/donbass-1770769836.html

Тешившегося иллюзиями украинского министра вразумили

Пушков резко ответил на высказывания главы МИД Украины - РИА Новости, 03.02.2022

Тешившегося иллюзиями украинского министра вразумили

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об особом статусе Донбасса. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T00:50

2022-02-03T00:50

2022-02-03T00:50

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об особом статусе Донбасса.Ранее министр заявил в интервью изданию Rzeczpospolita, что регион не получит особого статуса и права вето.Как напомнил Пушков, особый статус Донбасса предписан Минскими соглашениями. "То есть в очередной раз Киев отказывается их выполнять. А в Киеве вообще заметили, что восточная часть Донбасса уже де-факто имеет особый статус, а отношения к Украине не имеет, разве что чисто теоретическое?" – написал сенатор в своем Telegram-канале.По его словам, в МИД Украины "отчего-то считают", что именно там решают, давать особый статус региону или нет. "Они заблуждаются: в жизни все происходит иначе", - подытожил Пушков.Верховная рада приняла Закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу. Украинский парламент периодически продлевает срок его действия, в последний раз это было сделано до 31 декабря 2021 года.В Минских соглашениях закреплено, что Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. В соответствии с принятым Радой документом, эти территории получат его только после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Киев также настаивает на выводе "незаконных формирований" с этих территорий для вступления закона в силу.Россия неоднократно обращала внимание США и европейских стран, что украинские власти всячески пытаются саботировать выполнение минских договоренностей. При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Несколько дней назад секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предостерег Запад от принуждения Киева к выполнению Минских соглашений, отметив, что это приведет к разрушению страны. В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что страна должна их соблюдать.

https://ria.ru/20220202/ritorika-1770759510.html

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