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Титов предложил провести "ковидную амнистию" для малого и среднего бизнеса
Титов предложил провести "ковидную амнистию" для малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 03.02.2022
Титов предложил провести "ковидную амнистию" для малого и среднего бизнеса
Несмотря на отсутствие угрозы локдауна, малый и средний бизнес (МСБ) недостаточно окреп, чтобы справляться с обязательствами, поэтому государство могло бы... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T13:46
2022-02-03T13:52
распространение коронавируса
экономика
россия
борис титов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Несмотря на отсутствие угрозы локдауна, малый и средний бизнес (МСБ) недостаточно окреп, чтобы справляться с обязательствами, поэтому государство могло бы ввести "ковидную амнистию" - списать накопившиеся долги предприятий, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.Однако государство, по его мнению, "могло бы поддержать экономику больше, чем оно делает сейчас". "Кредиты под 3% - это все-таки кредиты, которые надо отдавать. А малый бизнес пока еще не настолько здоров, чтобы справляться с этим из новой прибыли, розничный спрос не восстановился до конца. Поэтому "ковидная амнистия", списание накопившихся долгов очень пригодилась бы", - подчеркнул омбудсмен.Второй этап программы льготного кредитования ФОТ 3.0 был запущен осенью 2021 года как антикризисная мера поддержки бизнеса на фоне введения нерабочих дней. Компании из наиболее пострадавших секторов экономики могли получить льготный кредит на полтора года по ставке 3% при условии сохранения численности работников на уровне не ниже 90%. В Минэкономразвития сообщали, что за два месяца действия программы бизнес получил 88,7 миллиарда рублей льготных кредитов.Конечно, у бизнеса, заметил Титов, есть и другие сложности, но с ними он справится сам. "Заболевшие сотрудники вынуждены сидеть дома, на многих предприятиях сейчас не хватает работников. Не везде можно просто перевести людей на удаленку, где-то необходимо личное присутствие. Но ничего, бизнес справится, заменит кого-то кем-то, увеличит, в конце концов, заработные платы, если оставшимся приходится работать больше", - считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей.Он также напомнил, что "экономика от последствий пандемии страдала в разных формах: и нарушение международных логистических цепочек, и внезапный рост цен, но на малый и средний бизнес самое пагубное воздействие оказывали именно локдауны". "Потому что МСБ в основном работает с людьми, оказывает услуги конечным потребителям, и запрет на контакты с потребителем напрочь подрывает бизнес-модель в сфере услуг", - заключил Титов.
https://ria.ru/20211222/mishustin-1764946904.html
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экономика, россия, борис титов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
13:46 03.02.2022 (обновлено: 13:52 03.02.2022)
 
Титов предложил провести "ковидную амнистию" для малого и среднего бизнеса

Омбудсмен Титов предложил государству списать накопившиеся долги малого и среднего бизнеса

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Несмотря на отсутствие угрозы локдауна, малый и средний бизнес (МСБ) недостаточно окреп, чтобы справляться с обязательствами, поэтому государство могло бы ввести "ковидную амнистию" - списать накопившиеся долги предприятий, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
"Течение пандемии изменилось, мы очень хорошо помним ощущение паники, которое одолевало многих в 2020 году, когда люди не понимали, как они будут жить и работать через месяц или два. Сейчас угрозы локдауна нет - "омикрон" поражает гораздо больше людей, но с более слабыми последствиями", - сказал он.
Однако государство, по его мнению, "могло бы поддержать экономику больше, чем оно делает сейчас". "Кредиты под 3% - это все-таки кредиты, которые надо отдавать. А малый бизнес пока еще не настолько здоров, чтобы справляться с этим из новой прибыли, розничный спрос не восстановился до конца. Поэтому "ковидная амнистия", списание накопившихся долгов очень пригодилась бы", - подчеркнул омбудсмен.
Второй этап программы льготного кредитования ФОТ 3.0 был запущен осенью 2021 года как антикризисная мера поддержки бизнеса на фоне введения нерабочих дней. Компании из наиболее пострадавших секторов экономики могли получить льготный кредит на полтора года по ставке 3% при условии сохранения численности работников на уровне не ниже 90%. В Минэкономразвития сообщали, что за два месяца действия программы бизнес получил 88,7 миллиарда рублей льготных кредитов.
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Конечно, у бизнеса, заметил Титов, есть и другие сложности, но с ними он справится сам. "Заболевшие сотрудники вынуждены сидеть дома, на многих предприятиях сейчас не хватает работников. Не везде можно просто перевести людей на удаленку, где-то необходимо личное присутствие. Но ничего, бизнес справится, заменит кого-то кем-то, увеличит, в конце концов, заработные платы, если оставшимся приходится работать больше", - считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей.
Он также напомнил, что "экономика от последствий пандемии страдала в разных формах: и нарушение международных логистических цепочек, и внезапный рост цен, но на малый и средний бизнес самое пагубное воздействие оказывали именно локдауны". "Потому что МСБ в основном работает с людьми, оказывает услуги конечным потребителям, и запрет на контакты с потребителем напрочь подрывает бизнес-модель в сфере услуг", - заключил Титов.
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