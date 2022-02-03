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Мурашко призвал к дополнительным мерам по борьбе с сахарным диабетом

Мурашко призвал к дополнительным мерам по борьбе с сахарным диабетом - РИА Новости, 03.02.2022

Мурашко призвал к дополнительным мерам по борьбе с сахарным диабетом

Сахарный диабет "молодеет", нужны дополнительные меры по борьбе с ним, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T19:41

2022-02-03T19:41

2022-02-03T19:41

диабет

общество

здоровье - общество

россия

владимир путин

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коронавирус covid-19

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Сахарный диабет "молодеет", нужны дополнительные меры по борьбе с ним, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сахарный диабет сегодня является заболеванием уже, в том числе, и манифестирующим после перенесенного ковида, в основном это второй тип диабета. Действительно, диабет молодеет, и в том числе второй тип, поэтому дополнительные меры по борьбе с сахарным диабетом нужны", - сказал Мурашко на встрече президента РФ Владимира Путина с членами "Деловой России".Министр отметил, что необходимо внедрять новые современные методики по мониторингу уровня глюкозы в крови и новые методы терапии.

https://ria.ru/20220104/sakhar-1766060087.html

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диабет, общество, здоровье - общество, россия, владимир путин, деловая россия, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко