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Мурашко призвал к дополнительным мерам по борьбе с сахарным диабетом
Мурашко призвал к дополнительным мерам по борьбе с сахарным диабетом - РИА Новости, 03.02.2022
Мурашко призвал к дополнительным мерам по борьбе с сахарным диабетом
Сахарный диабет "молодеет", нужны дополнительные меры по борьбе с ним, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T19:41
2022-02-03T19:41
2022-02-03T19:41
диабет
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Сахарный диабет "молодеет", нужны дополнительные меры по борьбе с ним, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сахарный диабет сегодня является заболеванием уже, в том числе, и манифестирующим после перенесенного ковида, в основном это второй тип диабета. Действительно, диабет молодеет, и в том числе второй тип, поэтому дополнительные меры по борьбе с сахарным диабетом нужны", - сказал Мурашко на встрече президента РФ Владимира Путина с членами "Деловой России".Министр отметил, что необходимо внедрять новые современные методики по мониторингу уровня глюкозы в крови и новые методы терапии.
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РИА Новости
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РИА Новости
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диабет, общество, здоровье - общество, россия, владимир путин, деловая россия, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко
Мурашко призвал к дополнительным мерам по борьбе с сахарным диабетом
Глава Минздрава Мурашко: нужны дополнительные меры по борьбе с сахарным диабетом