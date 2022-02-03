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https://ria.ru/20220203/deutschewelle-1770930647.html
Deutsche Welle много лет вела антироссийскую работу, заявили в Совфеде
Deutsche Welle много лет вела антироссийскую работу, заявили в Совфеде - РИА Новости, 03.02.2022
Deutsche Welle много лет вела антироссийскую работу, заявили в Совфеде
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ на протяжении пяти лет обращала внимание на то, что Deutsche Welle занималась антироссийской деструктивной... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T18:08
2022-02-03T18:08
в мире
россия
германия
совет федерации рф
андрей климов
deutsche welle
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ на протяжении пяти лет обращала внимание на то, что Deutsche Welle занималась антироссийской деструктивной деятельностью, заявил РИА Новости в четверг глава комиссии Андрей Климов.Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро. Россия инициирует процедуру рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle СМИ-иноагентом, также сообщили в МИД."Я ранее уже говорил, что не удивлюсь, что такое отношение немецких властей к российским СМИ закончится ответными действиями", - сказал парламентарий.Он подчеркнул, что "последние пять лет комиссия Совфеда обращала внимание, что Deutsche Welle занимается серьезной антироссийской деструктивной деятельностью путем тенденциозной подачи информации, путем размещения так называемых карикатур, а, по существу, агиток, путем очень странных призывов, которые публиковались, в том числе призывов к беспорядкам". "Все это неоднократно нами указывалось", - сказал парламентарий.При этом Deutsche Welle продолжала работать в России, и отчасти это было связано с тем, что в РФ реально соблюдается свобода слова, подчеркнул он.Климов также напомнил, что, если СМИ в РФ обязывают маркировать свою продукцию значком иноагента, им не запрещают работать. "В том, что произошло в Германии, действия неприятные, неразумные с точки зрения свободы слова – там отключили от вещания RT DE", - отметил он.По словам законодателя, история с произволом в отношении российского СМИ продолжалась довольно долго, и российская сторона по различным каналам, включая дипломатические, предупреждала Берлин о недопустимости тенденциозного отношения к журналистам."И сейчас, когда из Берлина звучат слова, что в этом нет политики, в это вряд ли кто-то верит, даже среди тех, кто это говорит", - сказал Климов. Он выразил сожаление в связи с тем, что подобное развитие событий было ожидаемым. При этом он обратил внимание других стран, которые "захотят проверить на себе, как это будет, если они отважатся мешать таким образом законной работе наших СМИ". Сенатор подчеркнул, что Россия действует адресно, принимая ответные меры.Говоря о случаях, когда российским журналистам мешают работать за рубежом, сенатор добавил: "Такие признаки опять появляются во Франции".
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в мире, россия, германия, совет федерации рф, андрей климов, deutsche welle
18:08 03.02.2022
 
Deutsche Welle много лет вела антироссийскую работу, заявили в Совфеде

Сенатор Климов: Deutsche Welle много лет занималась антироссийской деятельностью

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАндрей Климов
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Андрей Климов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ на протяжении пяти лет обращала внимание на то, что Deutsche Welle занималась антироссийской деструктивной деятельностью, заявил РИА Новости в четверг глава комиссии Андрей Климов.
Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро. Россия инициирует процедуру рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle СМИ-иноагентом, также сообщили в МИД.
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"Я ранее уже говорил, что не удивлюсь, что такое отношение немецких властей к российским СМИ закончится ответными действиями", - сказал парламентарий.
Он подчеркнул, что "последние пять лет комиссия Совфеда обращала внимание, что Deutsche Welle занимается серьезной антироссийской деструктивной деятельностью путем тенденциозной подачи информации, путем размещения так называемых карикатур, а, по существу, агиток, путем очень странных призывов, которые публиковались, в том числе призывов к беспорядкам". "Все это неоднократно нами указывалось", - сказал парламентарий.
При этом Deutsche Welle продолжала работать в России, и отчасти это было связано с тем, что в РФ реально соблюдается свобода слова, подчеркнул он.
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Климов также напомнил, что, если СМИ в РФ обязывают маркировать свою продукцию значком иноагента, им не запрещают работать. "В том, что произошло в Германии, действия неприятные, неразумные с точки зрения свободы слова – там отключили от вещания RT DE", - отметил он.
По словам законодателя, история с произволом в отношении российского СМИ продолжалась довольно долго, и российская сторона по различным каналам, включая дипломатические, предупреждала Берлин о недопустимости тенденциозного отношения к журналистам.
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"И сейчас, когда из Берлина звучат слова, что в этом нет политики, в это вряд ли кто-то верит, даже среди тех, кто это говорит", - сказал Климов. Он выразил сожаление в связи с тем, что подобное развитие событий было ожидаемым. При этом он обратил внимание других стран, которые "захотят проверить на себе, как это будет, если они отважатся мешать таким образом законной работе наших СМИ". Сенатор подчеркнул, что Россия действует адресно, принимая ответные меры.
Говоря о случаях, когда российским журналистам мешают работать за рубежом, сенатор добавил: "Такие признаки опять появляются во Франции".
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