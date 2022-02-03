https://ria.ru/20220203/chizhov-1770972357.html

Чижов ответил на заявления Пентагона о "подготовке" Россией фейкового видео

Чижов ответил на заявления Пентагона о "подготовке" Россией фейкового видео - РИА Новости, 03.02.2022

Чижов ответил на заявления Пентагона о "подготовке" Россией фейкового видео

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов опроверг заявление представителя Пентагона Джона Кирби о том, что Москва снимает фейковое видео "в качестве... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T22:14

2022-02-03T22:14

2022-02-03T23:40

в мире

министерство обороны сша

россия

украина

джон кирби

сергей лавров

ситуация в днр и лнр

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155533/84/1555338428_0:127:3189:1921_1920x0_80_0_0_a8d348e976e92bb2f6bea0870b49eab7.jpg

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов опроверг заявление представителя Пентагона Джона Кирби о том, что Москва снимает фейковое видео "в качестве предлога для вторжения на Украину". По мнению Кирби, в ролике планировалось запечатлеть инсценировку нападения украинских военных на российскую территорию или русскоязычных жителей. В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220203/politika-1770913972.html

https://ria.ru/20220203/pentagon-1770858266.html

россия

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, министерство обороны сша, россия, украина, джон кирби, сергей лавров, ситуация в днр и лнр, нато, сша, киев