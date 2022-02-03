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Чижов ответил на заявления Пентагона о "подготовке" Россией фейкового видео
Чижов ответил на заявления Пентагона о "подготовке" Россией фейкового видео - РИА Новости, 03.02.2022
Чижов ответил на заявления Пентагона о "подготовке" Россией фейкового видео
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов опроверг заявление представителя Пентагона Джона Кирби о том, что Москва снимает фейковое видео "в качестве... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T22:14
2022-02-03T23:40
в мире
министерство обороны сша
россия
украина
джон кирби
сергей лавров
ситуация в днр и лнр
нато
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов опроверг заявление представителя Пентагона Джона Кирби о том, что Москва снимает фейковое видео "в качестве предлога для вторжения на Украину". По мнению Кирби, в ролике планировалось запечатлеть инсценировку нападения украинских военных на российскую территорию или русскоязычных жителей. В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220203/politika-1770913972.html
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в мире, министерство обороны сша, россия, украина, джон кирби, сергей лавров, ситуация в днр и лнр, нато, сша, киев
22:14 03.02.2022 (обновлено: 23:40 03.02.2022)
 
Чижов ответил на заявления Пентагона о "подготовке" Россией фейкового видео

Чижов опроверг утверждения Пентагона о фейковом видео якобы для "вторжения" на Украину

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов опроверг заявление представителя Пентагона Джона Кирби о том, что Москва снимает фейковое видео "в качестве предлога для вторжения на Украину".
По мнению Кирби, в ролике планировалось запечатлеть инсценировку нападения украинских военных на российскую территорию или русскоязычных жителей.
"Я могу вас заверить, что Россия никогда не занимается такими вещами", — заявил Чижов в интервью телеканалу CNN.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
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В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
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