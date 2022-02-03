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В Кремле не считают, что ситуация в Чечне вышла из-под контроля
В Кремле не считают, что ситуация в Чечне вышла из-под контроля - РИА Новости, 03.02.2022
В Кремле не считают, что ситуация в Чечне вышла из-под контроля
В Кремле не согласны с мнением, что ситуация в Чечне вышла из-под контроля, это субъект Российской Федерации, каждый из которых имеет свою повестку, заявил... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T12:57
2022-02-03T20:01
общество
чеченская республика (чечня)
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В Кремле не согласны с мнением, что ситуация в Чечне вышла из-под контроля, это субъект Российской Федерации, каждый из которых имеет свою повестку, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.На вопрос, можно ли сказать, что все, что происходит в республике, происходит с ведома федерального центра, он ответил отрицательно."Нет. Так нельзя сказать", — ответил Песков.На вопрос, обсуждал ли президент вопросы, связанные с Чечней, с Генпрокуратурой и МВД, Песков сказал: "Я на это вам только могу сказать, что, естественно, президент Путин в ежедневном контакте находится с руководителями силовых ведомств".На замечание журналиста о том, что Роспотребнадзор не имел претензий к митингу в Чечне, Песков сказал, что СМИ вправе обращать на это внимание.
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общество, чеченская республика (чечня), дмитрий песков
12:57 03.02.2022 (обновлено: 20:01 03.02.2022)
 
В Кремле не считают, что ситуация в Чечне вышла из-под контроля

Пресс-секретарь Песков: в Кремле не считают, что ситуация в Чечне вышла из-под контроля

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В Кремле не согласны с мнением, что ситуация в Чечне вышла из-под контроля, это субъект Российской Федерации, каждый из которых имеет свою повестку, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, я совершенно не согласен, что там ситуация вышла из-под контроля. Это субъект Российской Федерации. Больше мне добавить нечего", — сказал он журналистам.

На вопрос, можно ли сказать, что все, что происходит в республике, происходит с ведома федерального центра, он ответил отрицательно.
"Нет. Так нельзя сказать", — ответил Песков.
На вопрос, обсуждал ли президент вопросы, связанные с Чечней, с Генпрокуратурой и МВД, Песков сказал: "Я на это вам только могу сказать, что, естественно, президент Путин в ежедневном контакте находится с руководителями силовых ведомств".
На замечание журналиста о том, что Роспотребнадзор не имел претензий к митингу в Чечне, Песков сказал, что СМИ вправе обращать на это внимание.
Участники митинга в Грозном. Кадр из видео
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ОбществоЧеченская республика (Чечня)Дмитрий Песков
 
 
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