https://ria.ru/20220203/chechnya-1770844095.html

В Кремле не считают, что ситуация в Чечне вышла из-под контроля

В Кремле не считают, что ситуация в Чечне вышла из-под контроля - РИА Новости, 03.02.2022

В Кремле не считают, что ситуация в Чечне вышла из-под контроля

В Кремле не согласны с мнением, что ситуация в Чечне вышла из-под контроля, это субъект Российской Федерации, каждый из которых имеет свою повестку, заявил... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T12:57

2022-02-03T12:57

2022-02-03T20:01

общество

чеченская республика (чечня)

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В Кремле не согласны с мнением, что ситуация в Чечне вышла из-под контроля, это субъект Российской Федерации, каждый из которых имеет свою повестку, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.На вопрос, можно ли сказать, что все, что происходит в республике, происходит с ведома федерального центра, он ответил отрицательно."Нет. Так нельзя сказать", — ответил Песков.На вопрос, обсуждал ли президент вопросы, связанные с Чечней, с Генпрокуратурой и МВД, Песков сказал: "Я на это вам только могу сказать, что, естественно, президент Путин в ежедневном контакте находится с руководителями силовых ведомств".На замечание журналиста о том, что Роспотребнадзор не имел претензий к митингу в Чечне, Песков сказал, что СМИ вправе обращать на это внимание.

https://ria.ru/20220202/miting-1770734714.html

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общество, чеченская республика (чечня), дмитрий песков