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Правительство предоставит субсидии для российских чартеров
Правительство предоставит субсидии для российских чартеров - РИА Новости, 03.02.2022
Правительство предоставит субсидии для российских чартеров
Правительство выделит 1,2 миллиарда рублей на субсидирование туроператорам чартерных авиаперевозок по России в текущем году, рассчитывает на снижение цены... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T13:42
2022-02-03T13:42
2022-02-03T14:34
туризм
туризм
россия
михаил мишустин
правительство рф
новости - туризм
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Правительство выделит 1,2 миллиарда рублей на субсидирование туроператорам чартерных авиаперевозок по России в текущем году, рассчитывает на снижение цены пакетных туров для путешествий по стране, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.На заседании правительства в четверг он отметил, что туристическая отрасль сталкивается с серьезными трудностями из-за многочисленных ограничений, вызванных пандемией коронавируса и нуждается в поддержке со стороны государства."Правительство предоставит, как и в прошлом году, субсидии на выполнение внутрироссийских чартеров, с их помощью операторы смогут возместить до 50% затрат на организацию рейсов. В нацпроекте по туризму предусмотрено 1,2 миллиарда рублей ежегодно в течение ближайших трех лет", - сказал Мишустин.Он выразил надежду на то, что "цены на пакетные туры в популярные российские города станут более доступными и наши граждане воспользуются возможностями для путешествий по стране".
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туризм, россия, михаил мишустин, правительство рф, новости - туризм
13:42 03.02.2022 (обновлено: 14:34 03.02.2022)
Правительство предоставит субсидии для российских чартеров
Правительство выделит 1,2 миллиарда рублей для субсидирования российских чартеров