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Правительство предоставит субсидии для российских чартеров

Правительство предоставит субсидии для российских чартеров - РИА Новости, 03.02.2022

Правительство предоставит субсидии для российских чартеров

Правительство выделит 1,2 миллиарда рублей на субсидирование туроператорам чартерных авиаперевозок по России в текущем году, рассчитывает на снижение цены... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T13:42

2022-02-03T13:42

2022-02-03T14:34

туризм

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михаил мишустин

правительство рф

новости - туризм

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Правительство выделит 1,2 миллиарда рублей на субсидирование туроператорам чартерных авиаперевозок по России в текущем году, рассчитывает на снижение цены пакетных туров для путешествий по стране, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.На заседании правительства в четверг он отметил, что туристическая отрасль сталкивается с серьезными трудностями из-за многочисленных ограничений, вызванных пандемией коронавируса и нуждается в поддержке со стороны государства."Правительство предоставит, как и в прошлом году, субсидии на выполнение внутрироссийских чартеров, с их помощью операторы смогут возместить до 50% затрат на организацию рейсов. В нацпроекте по туризму предусмотрено 1,2 миллиарда рублей ежегодно в течение ближайших трех лет", - сказал Мишустин.Он выразил надежду на то, что "цены на пакетные туры в популярные российские города станут более доступными и наши граждане воспользуются возможностями для путешествий по стране".

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туризм, россия, михаил мишустин, правительство рф, новости - туризм