https://ria.ru/20220203/butina-1770918823.html

Бутина назвала ответные меры России из-за RT DE оправданными

Бутина назвала ответные меры России из-за RT DE оправданными - РИА Новости, 03.02.2022

Бутина назвала ответные меры России из-за RT DE оправданными

Ответ России на блокировку RT DE является вынужденной мерой, оправданной, надеемся, что западные партнеры сделают выводы и остановят политику русофобии по... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T17:27

2022-02-03T17:27

2022-02-03T19:24

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ответ России на блокировку RT DE является вынужденной мерой, оправданной, надеемся, что западные партнеры сделают выводы и остановят политику русофобии по отношению к российским медиа, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.Россия инициирует процедуру рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle СМИ-иноагентом, заявили в четверг в МИД России, анонсируя ответные меры Москвы из-за запрета на вещание RT DE в ФРГ."Здесь нам нужно подходить к вопросу трезво и понимать, что не мы первые это начали. В данном случае, российский ответ о блокировке немецкого телеканала на территории нашей страны является вынужденной мерой", - подчеркнула она.Политик отметила, что "меры оправданы" и выразила надежду, что Запад перестанет делать из России "главное зло".Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.

https://ria.ru/20220203/rt-1770910064.html

https://ria.ru/20220203/zapret-1770899982.html

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в мире, россия, германия, rt deutsch, deutsche welle, мария бутина