17:27 03.02.2022 (обновлено: 19:24 03.02.2022)
Бутина назвала ответные меры России из-за RT DE оправданными
Депутат ГД Бутина назвала ответные меры из-за блокировки RT DE вынужденными и оправданными
© Фото : Госдума РФДепутат Государственной Думы РФ Мария Бутин
© Фото : Госдума РФ
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ответ России на блокировку RT DE является вынужденной мерой, оправданной, надеемся, что западные партнеры сделают выводы и остановят политику русофобии по отношению к российским медиа, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.
Россия инициирует процедуру рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle СМИ-иноагентом, заявили в четверг в МИД России, анонсируя ответные меры Москвы из-за запрета на вещание RT DE в ФРГ.
"Здесь нам нужно подходить к вопросу трезво и понимать, что не мы первые это начали. В данном случае, российский ответ о блокировке немецкого телеканала на территории нашей страны является вынужденной мерой", - подчеркнула она.
Политик отметила, что "меры оправданы" и выразила надежду, что Запад перестанет делать из России "главное зло".
"Надеемся, что наши западные партнеры сделают выводы и остановят политику русофобии по отношению к российским СМИ, гражданам", - констатировала она.
Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.