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Бутина назвала ответные меры России из-за RT DE оправданными
Бутина назвала ответные меры России из-за RT DE оправданными - РИА Новости, 03.02.2022
Бутина назвала ответные меры России из-за RT DE оправданными
Ответ России на блокировку RT DE является вынужденной мерой, оправданной, надеемся, что западные партнеры сделают выводы и остановят политику русофобии по... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T17:27
2022-02-03T19:24
в мире
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deutsche welle
мария бутина
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ответ России на блокировку RT DE является вынужденной мерой, оправданной, надеемся, что западные партнеры сделают выводы и остановят политику русофобии по отношению к российским медиа, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.Россия инициирует процедуру рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle СМИ-иноагентом, заявили в четверг в МИД России, анонсируя ответные меры Москвы из-за запрета на вещание RT DE в ФРГ."Здесь нам нужно подходить к вопросу трезво и понимать, что не мы первые это начали. В данном случае, российский ответ о блокировке немецкого телеканала на территории нашей страны является вынужденной мерой", - подчеркнула она.Политик отметила, что "меры оправданы" и выразила надежду, что Запад перестанет делать из России "главное зло".Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.
https://ria.ru/20220203/rt-1770910064.html
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в мире, россия, германия, rt deutsch, deutsche welle, мария бутина
17:27 03.02.2022 (обновлено: 19:24 03.02.2022)
 
Бутина назвала ответные меры России из-за RT DE оправданными

Депутат ГД Бутина назвала ответные меры из-за блокировки RT DE вынужденными и оправданными

© Фото : Госдума РФДепутат Государственной Думы РФ Мария Бутин
Депутат Государственной Думы РФ Мария Бутин - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© Фото : Госдума РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ответ России на блокировку RT DE является вынужденной мерой, оправданной, надеемся, что западные партнеры сделают выводы и остановят политику русофобии по отношению к российским медиа, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.
Россия инициирует процедуру рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle СМИ-иноагентом, заявили в четверг в МИД России, анонсируя ответные меры Москвы из-за запрета на вещание RT DE в ФРГ.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
16:54Медиавойны
Симоньян поблагодарила власти России за ответ на меры Германии против RT DE
"Здесь нам нужно подходить к вопросу трезво и понимать, что не мы первые это начали. В данном случае, российский ответ о блокировке немецкого телеканала на территории нашей страны является вынужденной мерой", - подчеркнула она.
Политик отметила, что "меры оправданы" и выразила надежду, что Запад перестанет делать из России "главное зло".
"Надеемся, что наши западные партнеры сделают выводы и остановят политику русофобии по отношению к российским СМИ, гражданам", - констатировала она.
Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
16:28
Причастным к блокировке RT DE запретят въезд в Россию, сообщили в МИД
 
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