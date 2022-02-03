https://ria.ru/20220203/brakonery-1770800129.html

На Камчатке у браконьеров изъяли более трех тонн лососевой икры

На Камчатке у браконьеров изъяли более трех тонн лососевой икры - РИА Новости, 03.02.2022

На Камчатке у браконьеров изъяли более трех тонн лососевой икры

Сотрудники пограничного управления ФСБ по восточному арктическому району нашли более 3,2 тонны икры лосося на территории частного дома в Камчатском крае,... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T10:06

2022-02-03T10:06

2022-02-03T10:06

происшествия

россия

камчатский край

елизово

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Сотрудники пограничного управления ФСБ по восточному арктическому району нашли более 3,2 тонны икры лосося на территории частного дома в Камчатском крае, сообщает ЦОС ФСБ."В городе Елизово Камчатского края на территории частного домовладения обнаружено и изъято 119 пластиковых контейнеров с красной икрой без документов, подтверждающих законность её происхождения", - говорится в сообщении.Уточняется, что пограничники изъяли более 3,2 тонны лососевой икры, ориентировочная стоимость которой превышает 12 миллионов рублей."В целях возврата икорной продукции ее владельцы предприняли попытку дачи взятки сотруднику пограничного управления. В результате проведенных мероприятий задержаны два гражданина Российской Федерации и гражданин Украины", - добавляется в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20211203/ryba-1762072890.html

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происшествия, россия, камчатский край, елизово