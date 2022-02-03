Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220203/brakonery-1770800129.html
На Камчатке у браконьеров изъяли более трех тонн лососевой икры
На Камчатке у браконьеров изъяли более трех тонн лососевой икры - РИА Новости, 03.02.2022
На Камчатке у браконьеров изъяли более трех тонн лососевой икры
Сотрудники пограничного управления ФСБ по восточному арктическому району нашли более 3,2 тонны икры лосося на территории частного дома в Камчатском крае,... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T10:06
2022-02-03T10:06
происшествия
россия
камчатский край
елизово
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151355/71/1513557173_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20a569b0c6e6dc8ecf3585796f363e3e.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Сотрудники пограничного управления ФСБ по восточному арктическому району нашли более 3,2 тонны икры лосося на территории частного дома в Камчатском крае, сообщает ЦОС ФСБ."В городе Елизово Камчатского края на территории частного домовладения обнаружено и изъято 119 пластиковых контейнеров с красной икрой без документов, подтверждающих законность её происхождения", - говорится в сообщении.Уточняется, что пограничники изъяли более 3,2 тонны лососевой икры, ориентировочная стоимость которой превышает 12 миллионов рублей."В целях возврата икорной продукции ее владельцы предприняли попытку дачи взятки сотруднику пограничного управления. В результате проведенных мероприятий задержаны два гражданина Российской Федерации и гражданин Украины", - добавляется в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20211203/ryba-1762072890.html
россия
камчатский край
елизово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151355/71/1513557173_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3c63e755305ca8989f7726e62ccbf4b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, камчатский край, елизово
10:06 03.02.2022
 
На Камчатке у браконьеров изъяли более трех тонн лососевой икры

ФСБ: на Камчатке с территории частного дома изъяли более трех тонн лососевой икры

© РИА Новости / Алексей Насыров / Перейти в фотобанкКрасная икра
Красная икра - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Алексей Насыров
Перейти в фотобанк
Красная икра
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Сотрудники пограничного управления ФСБ по восточному арктическому району нашли более 3,2 тонны икры лосося на территории частного дома в Камчатском крае, сообщает ЦОС ФСБ.
"В городе Елизово Камчатского края на территории частного домовладения обнаружено и изъято 119 пластиковых контейнеров с красной икрой без документов, подтверждающих законность её происхождения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пограничники изъяли более 3,2 тонны лососевой икры, ориентировочная стоимость которой превышает 12 миллионов рублей.
"В целях возврата икорной продукции ее владельцы предприняли попытку дачи взятки сотруднику пограничного управления. В результате проведенных мероприятий задержаны два гражданина Российской Федерации и гражданин Украины", - добавляется в сообщении.
Ямальские рыбоводы готовятся к первому выпуску молоди чира в реку Таз
3 декабря 2021, 17:35В России
Браконьеры выловили из Оби в Салехарде редкую рыбу
 
ПроисшествияРоссияКамчатский крайЕлизово
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала