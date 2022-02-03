https://ria.ru/20220203/brakonery-1770800129.html
На Камчатке у браконьеров изъяли более трех тонн лососевой икры
На Камчатке у браконьеров изъяли более трех тонн лососевой икры - РИА Новости, 03.02.2022
На Камчатке у браконьеров изъяли более трех тонн лососевой икры
Сотрудники пограничного управления ФСБ по восточному арктическому району нашли более 3,2 тонны икры лосося на территории частного дома в Камчатском крае,... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T10:06
2022-02-03T10:06
2022-02-03T10:06
происшествия
россия
камчатский край
елизово
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151355/71/1513557173_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20a569b0c6e6dc8ecf3585796f363e3e.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Сотрудники пограничного управления ФСБ по восточному арктическому району нашли более 3,2 тонны икры лосося на территории частного дома в Камчатском крае, сообщает ЦОС ФСБ."В городе Елизово Камчатского края на территории частного домовладения обнаружено и изъято 119 пластиковых контейнеров с красной икрой без документов, подтверждающих законность её происхождения", - говорится в сообщении.Уточняется, что пограничники изъяли более 3,2 тонны лососевой икры, ориентировочная стоимость которой превышает 12 миллионов рублей."В целях возврата икорной продукции ее владельцы предприняли попытку дачи взятки сотруднику пограничного управления. В результате проведенных мероприятий задержаны два гражданина Российской Федерации и гражданин Украины", - добавляется в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20211203/ryba-1762072890.html
россия
камчатский край
елизово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151355/71/1513557173_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3c63e755305ca8989f7726e62ccbf4b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, камчатский край, елизово
На Камчатке у браконьеров изъяли более трех тонн лососевой икры
ФСБ: на Камчатке с территории частного дома изъяли более трех тонн лососевой икры