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В Киеве назвали заявление Минска о пересекшем границу БПЛА провокацией
В Киеве назвали заявление Минска о пересекшем границу БПЛА провокацией - РИА Новости, 03.02.2022
В Киеве назвали заявление Минска о пересекшем границу БПЛА провокацией
Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал "очередной провокацией" заявление Белоруссии о запуске украинского беспилотника на... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T11:26
2022-02-03T11:43
в мире
белоруссия
россия
украина
мид украины
мид белоруссии
олег николенко
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КИЕВ, 3 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал "очередной провокацией" заявление Белоруссии о запуске украинского беспилотника на белорусскую территорию и заявил, что Киев не использовал БПЛА.Ранее в Белоруссии заявили, что Украина в конце января якобы запустила беспилотник на белорусскую территорию для разведки."Очередная провокация властей в Белоруссии. На смену мифическим "тоннам оружия" пришли "беспилотники". Украина не использовала БПЛА. Призываем Минск не подыгрывать дестабилизационным действиям России. Спокойствие на границе Белоруссии и Украины в интересах всего региона", - написал Николенко в Twitter.На территории Белоруссии проходит проверка сил Союзного государства. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220131/ucheniya-1770370910.html
https://ria.ru/20220128/ukraina-1769947870.html
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в мире, белоруссия, россия, украина, мид украины, мид белоруссии, олег николенко
11:26 03.02.2022 (обновлено: 11:43 03.02.2022)
 
В Киеве назвали заявление Минска о пересекшем границу БПЛА провокацией

В МИД Украины назвали заявление Белоруссии о пересекшем границу беспилотнике провокацией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
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КИЕВ, 3 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал "очередной провокацией" заявление Белоруссии о запуске украинского беспилотника на белорусскую территорию и заявил, что Киев не использовал БПЛА.
Ранее в Белоруссии заявили, что Украина в конце января якобы запустила беспилотник на белорусскую территорию для разведки.
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Генсек НАТО увидел в учениях России и Белоруссии риск для альянса и Украины
"Очередная провокация властей в Белоруссии. На смену мифическим "тоннам оружия" пришли "беспилотники". Украина не использовала БПЛА. Призываем Минск не подыгрывать дестабилизационным действиям России. Спокойствие на границе Белоруссии и Украины в интересах всего региона", - написал Николенко в Twitter.
На территории Белоруссии проходит проверка сил Союзного государства. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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