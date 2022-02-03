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Украина, ЕС и НАТО запустили новый формат обсуждения безопасности
Украина, ЕС и НАТО запустили новый формат обсуждения безопасности - РИА Новости, 03.02.2022
Украина, ЕС и НАТО запустили новый формат обсуждения безопасности
Украина, Европейский Союз и НАТО запустили новый формат для обсуждения вопросов, касающихся безопасности, заявил в четверг представитель Украины в Евросоюзе... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T19:44
2022-02-03T19:44
в мире
нато
украина
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КИЕВ, 3 фев – РИА Новости. Украина, Европейский Союз и НАТО запустили новый формат для обсуждения вопросов, касающихся безопасности, заявил в четверг представитель Украины в Евросоюзе Всеволод Ченцов."Сегодня начат новый формат для обсуждения вопросов безопасности: Украина-ЕС-НАТО. Внешние угрозы продолжают объединять международных партнеров Украины, которые готовы и в дальнейшем укреплять институциональные возможности Украины для эффективного противодействия вызовам в сфере безопасности и агрессии РФ", - написал Ченцов в своем Twitter.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную озабоченность России - на протяжении нескольких месяцев Москва фиксирует стягивание туда Киевом тяжелых вооружений и сил. В Москве не исключают, что украинские власти вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке при попустительстве западных стран, которые продолжают "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов.
https://ria.ru/20220203/myurrey-1770896990.html
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в мире, нато, украина, европа, россия, киев
19:44 03.02.2022
 
Украина, ЕС и НАТО запустили новый формат обсуждения безопасности

Украина, Европейский Союз и НАТО запустили новый формат обсуждения безопасности

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины
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КИЕВ, 3 фев – РИА Новости. Украина, Европейский Союз и НАТО запустили новый формат для обсуждения вопросов, касающихся безопасности, заявил в четверг представитель Украины в Евросоюзе Всеволод Ченцов.
"Сегодня начат новый формат для обсуждения вопросов безопасности: Украина-ЕС-НАТО. Внешние угрозы продолжают объединять международных партнеров Украины, которые готовы и в дальнейшем укреплять институциональные возможности Украины для эффективного противодействия вызовам в сфере безопасности и агрессии РФ", - написал Ченцов в своем Twitter.
Лондон - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
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Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную озабоченность России - на протяжении нескольких месяцев Москва фиксирует стягивание туда Киевом тяжелых вооружений и сил. В Москве не исключают, что украинские власти вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке при попустительстве западных стран, которые продолжают "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов.
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