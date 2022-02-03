https://ria.ru/20220203/bezopasnost-1770949327.html

Украина, ЕС и НАТО запустили новый формат обсуждения безопасности

Украина, ЕС и НАТО запустили новый формат обсуждения безопасности - РИА Новости, 03.02.2022

Украина, ЕС и НАТО запустили новый формат обсуждения безопасности

Украина, Европейский Союз и НАТО запустили новый формат для обсуждения вопросов, касающихся безопасности, заявил в четверг представитель Украины в Евросоюзе... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T19:44

2022-02-03T19:44

2022-02-03T19:44

в мире

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украина

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россия

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КИЕВ, 3 фев – РИА Новости. Украина, Европейский Союз и НАТО запустили новый формат для обсуждения вопросов, касающихся безопасности, заявил в четверг представитель Украины в Евросоюзе Всеволод Ченцов."Сегодня начат новый формат для обсуждения вопросов безопасности: Украина-ЕС-НАТО. Внешние угрозы продолжают объединять международных партнеров Украины, которые готовы и в дальнейшем укреплять институциональные возможности Украины для эффективного противодействия вызовам в сфере безопасности и агрессии РФ", - написал Ченцов в своем Twitter.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную озабоченность России - на протяжении нескольких месяцев Москва фиксирует стягивание туда Киевом тяжелых вооружений и сил. В Москве не исключают, что украинские власти вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке при попустительстве западных стран, которые продолжают "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов.

https://ria.ru/20220203/myurrey-1770896990.html

https://ria.ru/20220203/politika-1770913972.html

украина

европа

россия

киев

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в мире, нато, украина, европа, россия, киев